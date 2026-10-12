开发者公布开源项目 gbos-vm，可在 Apple Silicon 芯片苹果 Mac 上运行谷歌 Googlebook OS 系统

IT之家 10 月 12 日消息，据外媒 TweakTown 报道，开发者 Skylar Taylor-Barrick 近日发布了开源项目 gbos-vm，可以在搭载 Apple Silicon 芯片的 Mac 上通过支持 GPU 加速的虚拟机运行 Googlebook OS 系统，IT之家附 GitHub 项目地址（https://github.com/skylartaylor/gbos-vm）。

公开信息显示，Googlebook OS 基于 Android 构建，使用 Vulkan 图形 API，而苹果芯片依赖 Metal。为解决两者之间的兼容问题，gbos-vm 借助 MoltenVK 将 Vulkan 调用转换为 Metal 调用，使虚拟机能够直接利用 Mac 的 GPU，而不必退回到由 CPU 承担渲染任务的软件模拟模式。

在安装方面，用户需要先从谷歌服务器下载官方 Dell XPS Googlebook OS 恢复镜像，再通过脚本修改其中针对特定硬件的 vendor 分区，将其替换为 Google Cuttlefish 项目提供的虚拟设备组件，最后借助 QEMU 启动系统。

硬件方面，该项目要求使用搭载 Apple Silicon 芯片、RAM 内存至少为 16GB 的 Mac，并预留约 60GB 可用存储空间。此外，用户还需要安装 Xcode Command Line Tools、Android SDK 和 NDK。开发者还在探索 x86 架构兼容方案，后续有望让项目支持英特尔处理器 Mac。

需要注意的是，gbos-vm 目前仍存在多项问题，例如虚拟机启动时可能导致蓝牙功能崩溃、显示帧率最高限制为 60fps、后台与 TPM 相关的进程也频发崩溃、音频和剪贴板功能不稳定等。同时由于项目重新构建了 vendor 分区，虚拟机无法使用硬件安全元件，导致加密密钥缺少硬件级保护。因此，开发者建议将 gbos-vm 用作开发和实验环境，而不是日常使用的主力系统。

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