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小米 REDMI 电视 X RGB-Mini LED 2027 竞技版首销：纳米柔光屏，2705 元起

2026/10/12 19:29:08 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 10 月 12 日消息，小米 REDMI 电视 X RGB-Mini LED 2027 竞技版今日首销，新品首销价 2705 元起

  • 55 英寸（432 分区）：2705 元起，国补到手价 2299.25 元起

  • 65 英寸（528 分区）：3411 元起，国补到手价 2899.35 元起

  • 75 英寸（720 分区）：4117 元起，国补到手价 3499.45 元起

  • 85 英寸（864 分区）：5293 元起，国补到手价 4499.05 元起

这款电视搭载 RGB-Mini LED 背光技术，三原色独立发光，整机功耗降低 30%，色域覆盖 100% BT.2020，色准 ΔE≈2；升级纳米柔光屏，采用 AG 纳米纹理工艺，防眩光、抗倒影、更护眼；原生 180Hz 刷新率，竞技模式刷新率可达 360Hz。

核心卖点

这款电视峰值亮度达到 1300nits，支持小米青山护眼；搭载 5 核 A55 处理器，配备 3GB 内存 + 64GB 存储；搭载 HDMI 2.1 接口 ×2、HDMI 2.0 接口 ×1；搭载澎湃 OS 4，支持新一代超级小爱、小米生态智能互联。

核心配置

IT之家附这款新品详细参数如下（55 英寸）：

京东小米 REDMI 电视 X RGB-Mini LED 2027 竞技版 55 英寸 2705 元直达链接

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关键词：小米电视REDMI

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