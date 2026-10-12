小米 REDMI 电视 X RGB-Mini LED 2027 竞技版首销：纳米柔光屏，2705 元起

IT之家 10 月 12 日消息，小米 REDMI 电视 X RGB-Mini LED 2027 竞技版今日首销，新品首销价 2705 元起：
55 英寸（432 分区）：2705 元起，国补到手价 2299.25 元起
65 英寸（528 分区）：3411 元起，国补到手价 2899.35 元起
75 英寸（720 分区）：4117 元起，国补到手价 3499.45 元起
85 英寸（864 分区）：5293 元起，国补到手价 4499.05 元起
这款电视搭载 RGB-Mini LED 背光技术，三原色独立发光，整机功耗降低 30%，色域覆盖 100% BT.2020，色准 ΔE≈2；升级纳米柔光屏，采用 AG 纳米纹理工艺，防眩光、抗倒影、更护眼；原生 180Hz 刷新率，竞技模式刷新率可达 360Hz。
这款电视峰值亮度达到 1300nits，支持小米青山护眼；搭载 5 核 A55 处理器，配备 3GB 内存 + 64GB 存储；搭载 HDMI 2.1 接口 ×2、HDMI 2.0 接口 ×1；搭载澎湃 OS 4，支持新一代超级小爱、小米生态智能互联。
IT之家附这款新品详细参数如下（55 英寸）：
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