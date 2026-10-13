Epic 诉苹果再起争端：双方就 App Store 新佣金方案内部文件提交产生分歧

IT之家 10 月 13 日消息，Epic Games 指控苹果就其提出的 App Store 新佣金费率相关诉讼，人为制造程序暂停的局面，苹果对此予以否认。

IT之家注意到，在一份联合进度报告中，Epic Games 与苹果对苹果提交内部文件、说明其拟定 App Store 佣金费率依据的相关情况，给出了截然不同的说法。

回顾一下，今年 8 月，苹果针对通过 App Store 外部链接完成的交易，提出了一套全新佣金方案。

按照该方案，开发者需要支付的佣金比例为 5% 至 15%。此前法院裁定苹果必须允许开发者引导用户跳转至其他支付方式，苹果在 2024 年推出 27% 的佣金费率，本次新方案相比该费率有所下调。

之后法院认定苹果违反法院指令，苹果正寻求向最高法院推翻这一认定，主张该指令从未禁止苹果收取任何佣金。

在最高法院审理苹果针对藐视法庭裁定提出的上诉期间，下级法院另行审理另一项争议：苹果是否有权对通过外部链接产生的交易收取佣金；如果有权，可收取的费率上限是多少。

苹果近期曾申请暂停该诉讼程序，等待最高法院作出裁决，但这项申请先后遭到下级法院与最高法院驳回。

作为诉讼流程的一环，苹果在 8 月提交了这套 5% 至 15% 的佣金方案以及支撑该费率的相关证据。

根据诉讼相关协议，苹果还必须提交内部文件，说明这套费率的制定过程。Epic 可以查阅这些文件，了解苹果拟定收费标准的依据，之后再向法院提交正式答辩意见。

最新的争议就源于此：Epic 指责苹果刻意拖延诉讼进程，苹果则否认相关指控。

在这份联合进度书面材料里，Epic 表示：“距离文件提交截止日期已近两个月，苹果几乎没有提交任何文件。”还提到“苹果始终无法确定文件提交完成的确切日期，这说明必须由法院介入处理。”

苹果不认同上述指控，称自己已经履行了提交文件说明费率制定依据的初始义务。

苹果还将延误归咎于 Epic，称这家《堡垒之夜》开发商耗时数周才提交追加文件调取申请，之后又要求对 27 名人员开展大范围资料检索。苹果表示已经同意这些申请，预计在 11 月 25 日前基本完成文件提交工作。

Epic 在材料中还反驳了苹果的说法。苹果称仅有四名高管参与拟定新佣金费率，四人分别是蒂姆 · 库克（Tim Cook）、埃迪 · 库埃（Eddy Cue）、基万 · 帕雷克（Kevan Parekh）、卡森 · 奥利弗（Carson Oliver）。

Epic 认为，苹果内部其他团队的研讨与分析也影响了这项决策，其中包括苹果在美国以外市场研究其他佣金方案的相关工作。顺带一提，双方还在争议 Epic 是否有权查阅苹果海外佣金政策相关文件。

苹果则坚持，本次新费率的决策流程，相比当初制定 27% 原始佣金的流程范围更小，很大程度上参考外部专家的分析结论，而非大范围的内部研讨。

苹果称，已经提供了支撑方案的业务记录与数据，不认可 Epic 提出的“一定有更多员工参与新费率制定”这一观点。

苹果在逐条反驳 Epic 指控的过程中反复强调，自己已经同意 Epic 提出的追加文件、扩大检索范围的申请，造成延误的根源是 Epic 提出的调取范围过大，以及 Epic 迟迟才提交申请。

苹果还表示，Epic 直接向法院申请设定 11 月 1 日的文件提交截止期限，没有事先和苹果协商，令苹果十分意外。针对 Epic 对苹果同意提交的文件范围提出异议一事，苹果也持相似观点，认为 Epic 应当先直接沟通问题，而不是直接请求法院介入。

而 Epic 方面表示：“Epic 每提出一项申请，苹果都故作惊讶。可就在不久前，双方、本法院、希克森治安法官（Magistrate Judge Hixson）以及三名法院指定的特别主事官，刚刚完成了长达数月的取证流程，从苹果处调取 Epic 本就有权获取的文件。”

基于以上理由，Epic 请求法院判令苹果：

1. 立即分批提交文件，并在合理期限内完成全部提交工作，最晚不得迟于 2026 年 11 月 1 日；

2. 在上述截止日期前提交全部相关文件，不受苹果人为划定的文件提交范围限制，具体要求详见文书内容。