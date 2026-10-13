三星首款智能眼镜曝光：约 41 克重、骁龙 AR1 Gen1，预计下月上市

IT之家 10 月 13 日消息，三星首款智能眼镜将在大约一个月后开售，外媒 SammyGuru 放出了这款智能眼镜全系列镜框款式与配色的图片，该智能眼镜由 Gentle Monster 与 Warby Parker 合作打造。

IT之家注意到，SammyGuru 还获取到了这款三星即将上市智能眼镜的核心参数，包含一项三星尚未对外公布的数据：整机重量。据悉，搭配标准镜片时，三星这款智能眼镜重量约为 41 克。如果选配定制光学镜片，重量会略有增加，不同型号的重量会存在差异。

三星在 Unpacked 发布会上仅表示，这款眼镜比大多数 AI 智能眼镜更轻，现在终于有了具体数值。

核心参数：

重量：搭配标准镜片约 41 克

芯片：骁龙 AR1 Gen1

内存与存储：2GB 内存、64GB 存储空间

摄像头：1200 万像素，支持 30 帧 3K 视频录制

音频：两个开放式扬声器，四麦克风阵列

电池：眼镜本体最长可用 9 小时，搭配充电盒最长可使用 72 小时

防水等级：IPX4（充电盒无防水等级）

这款眼镜没有搭载显示屏，AI 回复的语音内容会通过两个开放式扬声器播放。四颗麦克风用于通话与 Gemini 语音交互。眼镜自带 2GB 内存与 64GB 存储空间，可以先保存照片和视频，等之后再传输到手机。

眼镜支持 IPX4 防水，汗水与小雨不会造成损坏，但配套充电盒不具备防水能力。续航与三星在 Unpacked 发布会上承诺的一致：眼镜本体最长续航 9 小时；充电盒满电状态下，整体总使用时长最高可达 72 小时。

Gentle Monster 此前只展示过少数黑色镜框。SammyGuru 看到六种镜框造型，合计 16 个版本：

方形镜框，黑色，可选透明、浅蓝或灰色镜片

偏圆润镜框，可选透明、棕色或灰色镜片

粗框方形款，可选灰色或棕色镜片

猫眼款，可选灰色或棕色镜片

纤细椭圆形镜框，黑色、浅灰或淡香芋紫

椭圆形镜框，黑色、酒红或奶油白

后面四款镜框配色，是外界首次看到 Gentle Monster 推出的非黑色款式，带来了耳目一新的变化。框型与颜色描述均为 SammyGuru 自行命名。

Warby Parker 的镜框都有专属名称，共三种款式：Alden、Reid、Wren。Alden 和 Wren 有松绿色（深绿）与马鞍棕（红棕）；Reid 为纯黑色。

每一种镜框与配色都可以选择透明平光镜片或者太阳镜片，总计 10 个版本。此前我们只见过其中两款镜框：5 月谷歌 I/O 大会展出的绿色款，以及 7 月 Unpacked 发布会的棕色款。Warby Parker 还配有专属藏青色充电盒。

根据 SammyGuru 掌握的信息，新品上市时间为 11 月。Gentle Monster 款将在韩国与美国发售，Warby Parker 款仅在美国上市，这和本月早些时候传出的 11 月上市消息吻合。

可以在两个品牌官网、线下门店以及美国三星体验店购买。目前官方尚未公布售价。还有几个细节值得留意：

三星表示，眼镜的各项服务与功能面向 18 周岁及以上人群。

美国地区用户可以在 Gentle Monster 官网选配定制光学镜片；韩国地区用户需要到本地眼镜店进行验光配镜。

Galaxy 生态专属功能，需要搭载 One UI 9 及以上系统的新款 Galaxy S 系列、Z Fold 或 Z Flip 手机。手表联动功能，需要搭载 Wear OS 7 及以上系统的 Galaxy Watch。

谷歌与 Gentle Monster 都表示，这款眼镜同样兼容其他安卓手机与 iPhone。上述硬件要求仅针对 Galaxy 专属附加功能，基础使用不受限制。

此外，韩国用户除谷歌地图外，还可以通过 Naver 地图获取语音导航。

三星尚未公布新品售价与精确发售日期，但产品预计 11 月开售。