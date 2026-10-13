小米米家桌面学习灯 Max 开售：双反射控光结构、防眩不刺眼，799 元

IT之家 10 月 13 日消息，小米米家桌面学习灯 Max 现已开售，售价 799 元。

这款台灯采用双反射控光结构，有效削减直射光线，减少眩光干扰，实现精准控光，防眩不刺眼；采用广域出光方案，可均匀覆盖 1.6m×0.6m 宽大桌面，平均照度 > 950lx；开启观屏模式时，前向投光仅照射桌面区域，可减少屏幕反光带来的视觉干扰。

这款新品是米家首款配备背光设计的台灯，采用全新背景补偿光设计，通过光线漫反射提高环境亮度，降低视野内明暗差；升级单芯多峰全光谱灯珠，GFC（太阳光谱拟合度系数）> 0.985，Ra 一般显色指数 97。

光学品质方面，其照明效果超越读写作业台灯 AA 级光度等级性能要求，常规区域平均照度可达 1100lx、常规区域均匀度 <4，中心区域平均照度> 1650lx、中心区域均匀度 1.6，采用小米青山护眼方案，具备无可视频闪、防蓝光危害等级 RG0 特性。

智能方面，这款新品内置上下双光敏传感器，可实时感知桌面与环境光线变化，智能协调主光与背光亮度；搭载 24GHz 雷达，支持入座感应功能，无需反复手动开关；支持智能用光提醒、专注时长提醒、久坐疲劳提醒、环境光不足提醒等，可通过米家 App 自定义提醒时长。

IT之家附这款新品详细参数：

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