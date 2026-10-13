MONTECH 推出 CyberFlow 液冷：32mm 厚排，磁吸 VRM 风扇

IT之家 10 月 13 日消息，MONTECH（君主科技 / 蒙泰克）昨日宣布推出 CyberFlow 系列处理器 AIO 液冷散热器。其分为 Core（无光）和 ARGB 两个版本，均配备 32mm 厚排、磁吸固定 VRM 风扇。

相较此前的 HyperFlow 液冷，CyberFlow 实现了 25.9% 的冷头底座面积提升、31.9% 的微水道热交换面积提升、85.3% 的冷却液循环流速提升。

其配备 3,500 RPM 水泵，噪声 28 dB(A)；VRM 风扇同样转速可达 3,500 RPM；搭配 20FPI 铝制冷排；风扇为 E25 PWM 系列，尺寸 12025，搭载 FDB 轴承，转速 500~2,800 RPM、风量 93.12 CFM、静压 7.24 mmAq，噪声 36.2 dB(A)。

MONTECH CyberFlow 系列液冷兼容英特尔 Socket V (FCLGA 1700 / 1851) 及 AMD Socket AM5 / AM4 平台，享受 6 年质保。

其 Core 版本 360 规格售价 2,590 新台币，ARGB 版本 360 规格售价 2,790 新台币（IT之家注：现汇率约合 543.4 / 585.3 元人民币）。