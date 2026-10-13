Jev 引爆决策 AI 模型新赛道，爆红后被卷入原创争议

IT之家 10 月 13 日消息，科技媒体 Tom's Hardware 今天（10 月 13 日）发布博文，报道称 TypeSafe 发布 Jev 模型后引爆“决策 AI 模型”赛道，在微软、OpenAI、Cloudflare、Perplexity 等厂商加入战局同时，Jev 也面临“抄袭”风波。

IT之家援引博文介绍，TypeSafe 发布 Jev 后，AI 行业迅速出现一批同类决策模型。微软推出 Microsoft Decision，OpenAI 推出 Decisions API，Fastino 发布 Glide；Cloudflare Clef 与 Perplexity Decider 采用开放权重，用户可在自有硬件上运行。

这类模型不逐 Token 生成文本，也不维护对话历史或长上下文。它直接返回概率结果，可并行处理问题，因此速度更快、成本更低；TypeSafe 此前宣称 Jev 较标准 LLM 快 193 倍、成本低至 445 分之一。

在决策模型爆火背后，Jev 也引发了原创性争议。ConvAI Innovations 创始人 Nandakishor Mukkunnoth 称，其 2025 年 3 月 30 日发布的 SalesRLAgent 论文已提出概率估计模型，并公开模型权重与数据集。

Mukkunnoth 表示，SalesRLAgent 面向特定销售场景，因此未获得与通用决策引擎同等的关注。TypeSafe 则将 Jev 以完整托管产品发布，包含服务器、API、文档、开发者套件与定价体系。

Mukkunnoth 随后在 Jev 发布同日推出开源模型 Laya。Laya 支持 Jev 式模型与接口，可部署在用户自有硬件，并支持多种语言，其基础采用 BERT 家族的 encoder-only 模型。