2026 珠海航展官宣 12 月 7 日至 13 日举办，参展航空器规模再创新高

IT之家 10 月 13 日消息，第十六届中国国际航空航天博览会新闻发布会于今日（10 月 13 日）在北京举行，集中介绍本届航展筹备进展和参展亮点。

据央视新闻报道，发布会上介绍，第十六届中国航展（2026 珠海航展）将于 2026 年 12 月 7 日至 13 日在广东珠海举办。

本届航展展览规模再创新高、国际合作广度持续拓展、展演维度加快延伸，将以“一展三区”全新格局，向世界展示中国航空航天事业的开放胸襟、创新活力和发展自信，进一步推动全球航空航天交流合作。

本届航展不仅是一场世界级航空航天盛会，也是一场国际性航空航天及防务盛会，中国空军、海军多型新型装备将同台亮相，新质战斗力建设成果成体系呈现，充分展现人民军队开放自信、捍卫和平的良好形象。

相关负责人介绍，本届航展构建的“一展多地”展区格局，室内展览面积近 15 万平方米，参展规模进一步扩大。动态飞行表演保障区域统筹外拓，室外展览及保障区域面积增至 33.5 万平方米。目前，已有来自近 50 个国家和地区的超 1100 家企业踊跃参展，参展装备超 3000 件，“首展”“首秀”展品占比约 10%。

发布会上介绍，本届航展蓝天表演阵容值得期待。本届航展主展区参展航空器已报名 170 余架，参展航空器规模再创历史新高。俄罗斯联邦空天军“勇士”飞行表演队已正式签约，阿联酋空军“骑士”飞行表演队也将应邀参演。这是继 2016 年后再次有两支外军飞行表演队参加中国航展，将与中国空军八一飞行表演队联袂上演“蓝天芭蕾”。

本届航展的公众日门票将于 10 月 19 日起，通过官方指定线上平台发售，公众可关注中国航展官网、官方微信公众号等渠道信息。

IT之家附历届珠海航展官方数据统计表如下：