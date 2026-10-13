我国一批自研重器将集中亮相 2026 珠海航展，首次开放海上展区静态展出海军现役舰艇

IT之家 10 月 13 日消息，第十六届中国国际航空航天博览会新闻发布会于今日（10 月 13 日）在北京举行，集中介绍本届航展筹备进展和参展亮点。

据央视新闻报道，发布会上介绍，一批代表我国航空航天和国防科技最新自主创新成果的产品将集中亮相。

航天科技集团展出“进出空间、利用空间、探索空间、天空地一体化防务、低空经济”五大主题，航天科工重点推出 全新的一体化防空体系和升级版的反无人机体系 。

中国航空工业集团携整机、机载、科技、制造等领域 370 多项产品参展， 较上届增幅超过 30％ ，向全球观众展示新中国航空工业发展 75 载的硬核实力与创新活力。

中国航发将展出近 90 型航空发动机、燃气轮机以及相关试验设施、典型零部件和先进材料等产品， 其中近一半为首次公开亮相 。

中国电科展出 550 项前沿产品， 其中 73 项军品为首次展出 。

兵器工业集团展品总数将达到 468 项，其中新研及改进展品 144 项、占比逾三成。

中国电子首次对外展示全域综合通信体系、区域综合电子信息系统、异构无人机群协同作战装备、AI 深度赋能网络安全系列产品等一系列明星装备、产品、解决方案。

中国商飞公司焕新打造商用飞机产业馆，全方位展示大飞机产业链协同发展成果和产业生态建设成效。

相关负责人介绍，本届航展，空军一批经受实践检验的成熟主战装备将集体亮相，多型改进升级装备、新质作战力量成果同步公开展示；参展装备覆盖空军侦察、预警、防空、支援、空降、无人应用及智能装备和弹药等领域，完整呈现空军装备更新换代、作战体系持续完善的建设成效。飞行表演紧贴实战编组队形、设置动作，直观展现部队训练水平和打赢能力。

发布会上介绍，高栏港展区是本届航展首开的展区，中国海军将依托高栏港近千米岸线打造海上装备沉浸式展示阵地，静态展出现役舰艇，并在陆地展示两栖装甲车等装备，同期还将举行公益性开放日活动，展区实行网上预约审核、免费对外开放，观众凭有效证件入场。中船集团拟派出含新型 500 吨级无人舰艇在内的多型水上装备及陆上装备参展，在主场馆核心区域展出约 150 余项展品，并在高栏港展区同步设置动态展演区，实现“室内静态展示 + 室外动态展演”双场联动。

莲洲无人装备展示区将打造无人机与反无人体系化展演平台。展区规划室内展览面积 6000 平方米、室外展位约 4000 平方米，共有 90 家企业报名参展，报名参展航空器 40 架。

反无装备动态演示将是展区一大看点。参展企业将同台呈现多种反制手段，从系统化、体系化、场景化维度集中展现当前无人机反制技术的最新发展成果与实战应用能力。此外还有多款新型无人机报名参加飞行演示。

第十六届中国航展（2026 珠海航展）将于 2026 年 12 月 7 日至 13 日在广东珠海举办，届时可以期待一下IT之家的相关前沿信息报道。

本届航展展览规模再创新高、国际合作广度持续拓展、展演维度加快延伸，将以“一展三区”全新格局，向世界展示中国航空航天事业的开放胸襟、创新活力和发展自信，进一步推动全球航空航天交流合作。