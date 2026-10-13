雅思考试今日再度取消：已连续四天停考，官方曾解释为技术故障

IT之家 10 月 13 日消息，据中央广播电视总台中国之声此前报道，由英国文化教育协会主办的雅思考试 10 月 10 日场次在全国大范围取消，部分考生还在候考，就收到取消短信；也有考生考完听力，中途接到通知停考离场。从 10 月 10 日到 12 日，雅思考试已经连续三天停考。

据财联社今日报道，有考生表示，昨天“雅思考试官方服务平台”微信小程序还在正常发布考试通知，但 10 月 13 日的考试又被取消了。英国文化教育协会考试客服中心工作人员证实考试确实已经取消，并表示他们也是晚上临时接到停考通知。

英国文化教育协会考试客服中心工作人员：很抱歉地通知您考试已经取消了。我们也是八点钟才接到通知，九点钟我们的同事就立刻发了邮件通知到考生。因为是一个临时情况，系统里面都还没有更新。预计是在明天或者后天，会对系统里面的信息进行更新，并且会为您办理退款和重置。成功之后，您就可以再重新报名了，确实非常抱歉。

据总台中国之声报道，从事雅思培训的教师马林介绍，当前中国香港、英国、新加坡等地院校的申请季在 9 月到 10 月陆续开放，许多考生正集中在这个时间点考试、递交申请，有的手中已经拿到有条件录取，只等语言成绩“达标”，10 月 10 日的停考正卡在他们要紧的时间节点上。

IT之家注意到，英国文化教育协会考试客服中心工作人员对 10 月 10 日停考的解释是技术故障，而 10 月 13 日的最新考试取消原因暂未公布。