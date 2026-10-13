缅北魏家犯罪集团一审 3 人被判死刑，五年诈骗金额近 60 亿元

IT之家 10 月 13 日消息，据央视新闻报道，2026 年 10 月 13 日，福建省泉州市中级人民法院和南安市人民法院一审公开宣判魏家犯罪集团系列案。对魏怀仁、陈大卫、廖景芳 3 名被告人判处死刑；对魏青涛、康敏、熊恒星 3 名被告人判处无期徒刑，对苏红相、邓子达、陈龙江等 55 名被告人分别判处二十四年至三年三个月不等有期徒刑，并相应判处罚金、没收财产、驱逐出境等附加刑。

报道称，魏家是继明家、白家后，缅北“四大家族”里又一个接受中国法律审判的犯罪集团。在这“四大家族”里，魏家通过构建独一无二的政、军、商犯罪铁三角，成为危害最烈的缅北犯罪势力。

家族一代核心人物老二魏超仁深耕政界，老三魏怀仁独揽果敢边防军大权，家族二代专营黑色产业。身为边防部队监察委员会主席的魏怀仁公然公器私用，提拔亲属任职核心军职，还全力培养外甥陈大卫为家族军事接班人，全权监管当地边防武装，将国家公器彻底沦为家族作恶的私人工具。

手握强权，魏家开启疯狂敛财模式。早年依靠博彩、色情产业完成资本积累，又通过网络编造缅北高薪致富的谎言，诱骗大量中国人赴缅。2017 年后，魏家抢抓电诈黑产商机，兴建 14 座大型电诈园区，打造万人御龙国际诈骗地标，吸纳各路金主入驻、参股诈骗窝点。他们将中国籍被困人员视作交易商品，单人买卖、赎金价格最高暴涨至三十余万元，靠收取租金、税费、赎金大肆收割黑金，首创的武装控园模式，彻底酿成血色缅北的罪恶生态。

黑金之下，是泯灭人性的残暴恶行。家族骨干陈大卫冷血嗜杀、草菅人命，为与金主结拜立投名状，随机挑选无辜民众杀人祭天，对鲜活生命毫无敬畏、漠然置之。2022 年，他因私人纠纷关押、处决无辜人员，警方跨境取证发现，受害者遗骸跪姿朝下、满身铁链捆绑，头盖骨留有 7 处弹孔，遭乱枪扫射后掩埋，暴行令人发指。

为持续扩张犯罪收益，魏家迭代升级诈骗模式，融合虚假理财与杀猪盘，以区块链、信托项目为伪装，通过社群引流、专属 App 批量收割受害者，单案涉案动辄上亿。五年间，该集团诈骗金额近 60 亿元，赌场流水高达近百亿元。同时依托黄赌毒产业完善黑产链条，家族成员靠着血泪赃款奢靡挥霍。

为彻底摧毁魏家犯罪集团，专案组民警三次冒着缅北战事风险跨境取证，查实重大命案铁证。办案足迹遍布全国 28 省 240 多个地市，攻坚取证历时 700 余天。

据IT之家此前报道，2026 年 5 月 19 日至 22 日，福建省泉州市中级人民法院一审公开开庭审理了被告人魏怀仁、廖景芳、康敏诈骗、故意杀人、敲诈勒索、组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境、容留他人吸毒案，以及关联案件被告人陈大卫、熊恒星故意杀人、诈骗案。庭审结束后，法庭宣布休庭，择期宣判。