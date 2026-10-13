特斯拉 Cybercab 无人驾驶出租车将换装新座椅，达拉斯为下一落地城市

IT之家 10 月 13 日消息，Cybercab（特斯拉无人出租车）将更换新款座椅。据 X 平台 @teslawelt 消息，当地时间上周六在得州超级工厂举办的 X Takeover 活动中，Cybercab 首席工程师埃里克 · 厄利（Eric Earley）在“Cybercab 内部解析”分享会上证实了这项改动。

而且座椅并不是唯一即将更新的地方。根据 @nikkharris 的消息，厄利向现场观众表示：“Cybercab 的乘坐体验很快会迎来一些非常酷的升级。”他没有透露升级的具体内容以及上线时间。

IT之家注意到，Cybercab 拥有双人座，但座椅更像是一体式长凳。两个座椅支持同步前后滑动，乘客只能通过触控屏单独调节各自靠背的倾斜角度。车内腿部空间充足，身高超过 6 英尺（约 1.83 米）的乘客也能舒适乘坐。

无障碍设计也是考量重点。特斯拉将座椅高度对标标准轮椅，方便行动不便人士从侧面直接滑入车内。

特斯拉或许已经掌握了乘客的需求。9 月初，在开放公众试乘后不久，特斯拉就针对 Cybercab 座舱新功能向试乘者发放问卷，提供多个选项供选择，包括加热座椅、通风座椅、全躺式座椅、小桌板、手机无线充电器、更大储物空间，还预留了自定义意见填写栏。目前 Cybercab 并未配备座椅加热与通风功能，而是在接客前提前预调座舱温度。本次重新设计的座椅，可能会吸纳问卷收集到的部分反馈。

厄利所说的其他“超酷升级”目前还只能猜测，其中一项可能是在中控屏调取外部摄像头画面。此前有 Cybercab 试乘用户希望可以按需查看车尾与后视镜摄像头画面，一名特斯拉软件工程师在 X 上回复确认，该功能正在开发中。

参加 X Takeover 活动的参会者还表示，厄利称奥斯汀当前的车队只是起点。特斯拉计划在这座城市大规模投放 Cybercab，并以安全为前提，逐州扩张。奥斯汀目前已有 300 多台 Cybercab。本次活动的 Cybercab 专题座谈会再次确认，达拉斯将是下一个开放 Cybercab 试乘的城市，特斯拉副总裁阿肖克 · 埃卢斯瓦米（Ashok Elluswamy）上周也提到了这一点。已经在落地自动驾驶出租车项目的休斯顿与迈阿密，同样是潜在候选城市。

随着 Cybercab 产能与投放规模扩大，新生产车辆会直接搭载新款座椅；而像摄像头实时画面调取这类软件功能，则可以通过 OTA 升级推送给已投入运营的车辆。