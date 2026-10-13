万代南梦宫首曝《铁拳 8》游戏第 3 赛季范马勇次郎形象

IT之家 10 月 13 日消息，游戏媒体 IGN 昨日（10 月 12 日）发布博文，报道称在 Evo France 2026 期间，万代南梦宫（Bandai Namco）公布《铁拳 8》第三赛季 DLC 角色的新预告片，聚焦来自《刃牙》漫画的人气角色范马勇次郎（Yujiro Hanma）。

勇次郎预告片位于总时长约 4 分 15 秒的袋鼠罗杰（Roger Jr.）实机演示片尾。万代南梦宫仅放出少量画面，未公布勇次郎的上线日期，也未展示完整战斗演示。官方确认，勇次郎的新预告片将于 2027 年 1 月 17 日与铁拳世界巡回赛总决赛同期首播。

第三赛季已推出 Kunimitsu 与 Bob，分别于 6 月和 8 月上线。袋鼠格斗家 Roger Jr. 定于 11 月 11 日开启抢先体验，并于 11 月 16 日正式发布。

第三赛季通行证现售价 34.99 美元（IT之家注：现汇率约合 234.6 元人民币），承诺提供 4 名额外角色，勇次郎与 Roger Jr. 均包含在第三赛季通行证中本次放出的预告主要聚焦袋鼠罗杰（Roger Jr.），近 3 分钟内容用于呈现其战斗方式。

IT之家附上范马勇次郎相关视频内容如下：

第一、第二赛季通行证售价均为 30 美元（现汇率约合 201.2 元人民币），过往赛季曾收录三岛平八、Armor King、Anna 及《最终幻想 16》主角 Clive Rosfield 等角色。