小米汽车：2026 年 9 月，SU7 位列 20 万以上轿车销量第一

IT之家 10 月 13 日消息，小米汽车官方今日宣布，2026 年 9 月，小米 SU7 位列 20 万以上轿车销量第一。

据IT之家此前报道，小米汽车官微在本月初宣布，2026 年 9 月，小米汽车交付量超过 40,000 台。

汽车销量数据追踪和分析团队 ECC 情报局的博主 @嗨大星_ECC 昨日分享了小米汽车 9 月细分车型的销量情况（数据来源为上险量），SU7 系列销量为 15,710 台，其中 Ultra 有 50 台。

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小米 SU7 定位于中大型纯电轿车。在 2026 年 9 月的中大型轿车销量榜上，除 SU7 以 15,751 辆排名第一外，第二名奔驰 E 级为 8,200 辆，第三名奥迪 A6L 为 8,022 辆。在 20 万至 25 万元纯电轿车细分中，2026 年 9 月紧随 SU7 之后的还有特斯拉 Model 3（14,478 辆）、海豹 08 EV（6,926 辆）、银河 TT（6,894 辆）等车型。

文中提到的小米 SU7 Ultra 是 SU7 系列的性能旗舰版本，于 2025 年 2 月 27 日发布上市，售价 52.99 万元，搭载超级三电机系统，最大马力 1548PS，0-100km/h 加速最快 1.98 秒（不含起步时间），最高时速 350km/h，全系标配 Xiaomi HAD 端到端全场景智驾系统。SU7 系列的价格区间为 21.99 万至 30.39 万元。2024 年 3 月 28 日第一代小米 SU7 正式上市交付，2025 年 3 月 19 日新一代小米 SU7 发布，起售价 21.99 万元。2026 年 9 月，小米汽车全品牌零售销量为 40,015 辆，较 8 月的 30,153 辆环比增长约 33%。除 SU7 外，当月小米 YU7 交付约 11,800 辆，而新发布的小米澎程增程系列（N70、N90）首月交付超 1.2 万辆，占当月总上险量近三成。澎程是小米汽车继 SU7、YU7 之后的第二产品系列，2026 年 9 月 7 日晚正式发布，首款为增程 SUV，涵盖 N70 Pro、N70 Max、N90 Max 三款车型，基于昆仑增程架构，9 月 12 日开启交付。

截至 2026 年 8 月 17 日，小米 SU7 系列累计交付量正式突破 50 万台，从正式交付算起用时约 28.5 个月。