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荣耀 Earbuds X10 / Pro 系列蓝牙耳机发售：12.4mm 动圈、至高 55dB 降噪，149 元起

2026/10/13 14:41:41 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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感谢IT之家网友 Autumn_Dream华南吴彦祖風見暉一 的线索投递！

IT之家 10 月 13 日消息，荣耀 Earbuds X10 / Pro 系列蓝牙耳机现已在京东发售，前者定价为 149 元，后者定价为 199 元。

京东荣耀 Earbuds X10 系列蓝牙耳机 149 元起直达链接

其中，Earbuds X10 耳机拥有 IP54 认证，搭载 12.4 mm 振膜单元，支持空间环绕声效，提供至高 52 dB 深度降噪水平，支持 3 麦克风 AI 通话抗风噪，可在 5 级风力环境下保持清晰的通话质量。

该耳机单次最长可提供 8 小时的音乐播放，搭配充电盒综合续航长达 41 小时，同时支持荣耀手机“秒级配对”开盖即连、双设备同时连接、实时翻译等特性。

▲ 荣耀 Earbuds X10 耳机

而 Earbuds X10 Pro 耳机在此之上支持“Hi-Fi 级高保真音质”、LHDC 5.0 传输，提供 55dB 深度降噪，以及 42 小时综合续航（单次续航 8.5 小时）。

IT之家附产品参数：

▲ 荣耀 Earbuds X10 Pro 耳机

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关键词：荣耀

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