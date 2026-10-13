Alpine A310 Vision 概念车曝光，将在巴黎车展上首秀

IT之家 10 月 13 日消息，汽车媒体 thesupercarblog 昨日（10 月 12 日）发布博文，分享了一组渲染图，展示了 Alpine A310 Vision，这款概念车将在法国巴黎车展上首秀。

IT之家查询公开资料，2026 巴黎车展（Mondial de l'Auto）于当地时间 2026 年 10 月 12 日至 18 日在巴黎凡尔赛门展览中心（Paris Expo Porte de Versailles）举办，其中 12 日为媒体日，仅向注册媒体开放；而 13~18 日面向公众开放。

外观方面，Alpine A310 Vision 概念车以复古跑车为设计基调，并融入现代运动化元素，采用双色车身设计，车身线条凌厉。车顶线条较为流畅，尾部配备鸭尾式扰流板。

车头部分采用尖锐前鼻造型，搭配纤细的矩形前大灯。该设计被外界认为与第三代 Chevrolet Camaro 存在相似之处。车尾配备贯穿式 LED 尾灯，中央设有发光的“Alpine”字样。尾部下方还配备尺寸较大的扩散器。

Alpine 由让 · 雷代莱（Jean Rédélé）于 1955 年在法国迪耶普创立，是法国雷诺集团旗下的高端运动汽车品牌，以轻量化、操控乐趣和赛车血统著称。