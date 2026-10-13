马斯克谈中国制造：一旦掌握，扩产能力往往能超越全球总和

IT之家 10 月 13 日消息，埃隆 · 马斯克今天在 X 平台表示，一旦中国掌握某种产品的制造方法后，他们的扩产能力往往能超过世界其他地区之总和。

IT之家注意到，此番讨论建立在人工智能分析师 Melvin 的长篇文章之上。这名分析师认为，长鑫存储正成为美光、三星、SK 海力士的竞争对手。据 TrendForce 数据，长鑫存储目前在全球 DRAM 市场营收份额约为 9.5%，高于上一季度的 7.6%，已成为全球第四大 DRAM 制造商。

不过这名分析师认为，市场对长鑫 4F² DRAM 技术的突破有点反应过度，这家公司仍然需要证明自己能实现有竞争力的良率、定价、可靠性和产量。且该技术主要针对传统 DDR5 服务器内存，而非 HBM。

马斯克则回复道，当中国掌握某种产品的制造方法后，他们的扩产能力往往能超过世界其他地区之总和，锂电池和太阳能产业就是鲜活的例子。

他认为，SpaceX 是其中很罕见的反例，其入轨载荷质量大约是世界其他地区总和的 10 倍。但是中国现在的入轨载荷质量，已经超过 SpaceX 以外全球其他国家 / 地区的总和。内存产业可能会有所不同，大约三年前，内存还只是利润率较低的标准化商品。

如今，内存已经成为了升值最快产品之一，中国似乎在迅速攻克相关技术。新一代的 HBM 架构，以及在逻辑电路下方设置 SRAM 层、在逻辑电路上方堆叠 3D 内存等技术将更难攻克。尤其是在采用这些设计的同时，还必须找到有效冷却逻辑电路的方法。