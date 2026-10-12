世界首富马斯克发文讽刺印度首富安巴尼：自嘲眼拙没能认出“印度真正的总理”，安巴尼已读不回但印度网友先急了

IT之家 10 月 12 日消息，10 月 7 日至 10 日，马斯克在 X 上连续发文，将星链进入印度市场受阻的矛头直指印度首富穆克什 · 安巴尼及其旗下的信实工业与苏尼尔 · 米塔尔旗下的巴蒂电信。

10 月 7 日，马斯克在回复用户时称：“不幸的是，我们正被某些寡头阻挠，以维持他们对印度人民的垄断性剥削。你能猜到他们是谁……”

10 月 8 日，事态进一步升级措辞，马斯克直接发问：“星链已在超过 165 个国家获得许可，并花费五年时间遵守印度政府的每一项法律和要求，为何仍无牌照？安巴尼是印度真正的总理吗？”

10 月 10 日凌晨，他发布了一封明褒暗讽的“道歉信”，以“亲爱的安巴尼总理”开头，称“请恕我之前眼拙，竟没意识到您才是印度真正的掌权者”。

马斯克的不满由来已久，星链于 2022 年首次在印度提交运营申请，2025 年 6 月获得印度电信部的意向书。

据印度通信部 2026 年 1 月发布的官方新闻稿，电信部已向 OneWeb India、Jio Satellite Communications 和 Starlink Satellite Communications 三家实体颁发了包含 GMPCS（全球移动个人卫星通信）授权的统一牌照，但星链仍需完成安全合规审查并获得频谱分配，方可启动商业服务。

面对马斯克的指控，印度通信部于 10 月 8 日发表声明，称有关印度卫星通信监管框架不公平或存在歧视性做法的说法“毫无根据，属于错误认知”，强调该框架“公平且非歧视”，三家获许可的卫星运营商均处于大致相同的审批阶段，安全评估正在进行中。印度电信部长乔蒂拉迪蒂亚 · 辛迪亚 10 月 9 日在媒体吹风会上进一步表示“印度不允许任何行业存在垄断”。

尽管信实方面和安巴尼本人始终未就马斯克的言论公开回应，但印度网民对马斯克上述“道歉信”反应激烈。一条获得 2.5 万点赞的评论写道：“印度是一个主权国家，不是马斯克个人的商业项目。”还有评论指出，马斯克以帮助穷人为名推销星链，但星链服务费用昂贵，“不是免费给穷人使用的慈善产品”。

另有印度网民仿照马斯克的口吻称其为“美国总统”，并建议他先处理好美国自己的问题。还有印度网友用 AI 生图，绘制了马斯克在印度乞食的场景。

马斯克在批评安巴尼的同时，还分享了有关信实关联公司向执政党印度人民党提供政治捐款的报道，暗示安巴尼的政治影响力（这些指控缺乏公开证据支持）。

据路透社报道，安巴尼之子、信实 Jio 董事长阿卡什 · 安巴尼在 10 月 8 日印度移动通信大会（IMC）期间被问及此事时仅表示“不予置评”，并称 Jio 在卫星通信业务上“进展良好”。

IT之家注意到，据印度电信管理局（TRAI）2026 年 8 月数据，信实 Jio 在无线用户市场的份额为 39.31%，巴蒂电信为 38.01%，两家合计约 77.3%。在宽带连接市场，两家合计份额约 84%。