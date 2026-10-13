我国牵头制定的电气继电器领域国际标准发布

IT之家 10 月 13 日消息，据央视新闻今日报道，国际电工委员会（IEC）发布电气继电器领域国际标准《电气继电器试验与测试第 3 部分：继电器线圈特性》。该标准由我国专家担任项目负责人，联合德国、奥地利、意大利、瑞士、日本等多个国家的专家共同制定完成，为电气继电器产品的国际贸易提供了先进、统一的测试方法标准。

电气继电器是工业控制、电力系统、家电、汽车、通信等领域的核心基础元件，基础机电继电器是应用最广的一类电气继电器。线圈在基础机电继电器中发挥着“核心驱动源”和“能量转换枢纽”的作用，是继电器实现“以小控大”“以电控机”的关键部件。线圈特性包括线圈电阻、线圈阻抗、线圈电感、线圈功耗、线圈瞬态抑制等多项参数，是考核基础机电继电器的重要特性和核心参数，直接决定了电气继电器的性能和可靠性。

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该标准的发布明确统一了电气继电器线圈参数的测试条件与测试程序，解决了目前行业已有标准内容不详尽、可操作性不强的问题，为全球电气继电器制造商、用户与检测机构提供了可复现、可比对的技术依据。

该标准将成为全球制造商、用户及第三方检测机构进行性能评估的重要依据，对产业标准化、产品质量与国际贸易均具有重要价值。