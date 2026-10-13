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雷蛇推出碳纤维款毒蝰 V4、炼狱蝰蛇 V4 专业版鼠标，1999 元

2026/10/13 16:13:10 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖ZazeAir__ 的线索投递！

IT之家 10 月 13 日消息，雷蛇官方今日宣布推出三款新品，IT之家汇总价格如下：

  • 雷蛇毒蝰 V4 专业版 [帝王紫]：1399 元

  • 雷蛇毒蝰 V4 专业版 [碳纤维]：1999 元

  • 炼狱蝰蛇 V4 专业版 [碳纤维]：1999 元

据雷蛇官方介绍，两款碳纤维版本的最大变化在于外壳材质。毒蝰 V4 专业版碳纤维版采用干式碳纤维外壳，重量进一步降至 47 克，相比普通版黑色款的 49 克减轻约 2 克。

炼狱蝰蛇 V4 专业版碳纤维版重量则为 49 克，相比原版 56 克减轻约 7 克。两款碳纤维版本均保留了各自标志性的模具造型，毒蝰 V4 专业版为对称式设计，炼狱蝰蛇 V4 专业版则为右手人体工学造型。

配置方面，三款新配色与原版完全一致。毒蝰 V4 专业版搭载第三代 Razer Focus Pro 50K 光学传感器，最高支持 50000 DPI，配备第四代 Razer 光学鼠标微动，标称寿命约 1 亿次点击，并采用 Razer 光学鼠标滚轮。

炼狱蝰蛇 V4 专业版同样搭载第三代 Focus Pro 50K 传感器和第四代光学微动。两款鼠标均支持第二代 Razer HyperSpeed 无线技术，在 1000Hz 轮询率下续航至高约 180 小时。毒蝰 V4 Pro 的实测重量为 47.7 克，传感器性能在同类产品中处于领先水平。

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