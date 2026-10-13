游戏账号借给朋友后被封号十年：湖南高院公布一起虚拟财产纠纷判例，借号者承担主要责任

IT之家 10 月 13 日消息，湖南高院昨日公布一起涉及虚拟财产损失的判例，就一起玩家之间“借账号”导致的虚拟财产损失，法院支持相应财产索赔，借号者应承担主要责任。

IT之家参考通报获悉，2025 年 4 月，玩家小东和小雨在一款网络游戏里相识。同年 5 月，小雨开始向小东借游戏账号。

起初，小雨通过小东提供的二维码扫码登录；后来，小东把游戏账号的用户名和密码都交给了小雨。小雨多次借号，小东多次出借，甚至在小东修改游戏密码后，还会主动把新密码告诉小雨。

事实上，在多次借号过程中，小东的账号曾因“安全数据上报异常”“恶意发言”等原因多次被短暂封号。这些过往的违规记录，并未引起足够重视，也埋下了隐患。

2025 年 8 月，小东在一次出借账号后，发现自己账号被封禁了 3650 天（10 年）。处罚详情载明：该账号在 2025 年 8 月违规使用第三方插件，违反游戏许可及协议规则，破坏游戏体验和公正性；且账号多次违规，本次违规无法提前减免。

账号被封后，小东多次通过微信联系小雨索赔。小雨起初并不认可，后来虽口头同意赔偿 1000 元左右，却迟迟未兑现。无奈之下，小东将小雨告上法庭。

长沙市望城区人民法院经审理认为，游戏账号、装备等网络虚拟财产受法律保护，被非法侵犯时，侵权人应承担相应民事责任。本案中，小东多次出借账号，小雨多次使用。2025 年 8 月，小雨借用并登录后，账号因当日违规被封禁 3650 天，认定该封禁系小雨借用期间违规操作所致，具有高度盖然性，小雨应承担主要赔偿责任。

但小东多次出借，且账号此前已因违规多次被短期封禁，小东仍未尽注意义务继续出借，客观上增加了账号被滥用风险，存在过错，可相应减轻小雨责任。法院酌定小东自担 30%，小雨承担 70%。

关于损失，案涉账号经官方评估，皮肤资产价值为 18970，使用源晶点为游戏币 430，合计 19400，双方认可其与人民币价值比为 10:1，故市场价值为 1940 元。因封禁十年，账号可能失去使用价值，法院按现有市场价值认定损失为 1940 元。按责任比例，小东自担 582 元，小雨赔偿 1358 元，超出部分不予支持。

综上，法院判决小雨于判决生效后七日内赔偿小东经济损失 1358 元。判决作出后，双方当事人均未提起上诉，被告主动履行了赔付责任。