报告称 Claude 半年封杀 1140 万个账号，申诉后仅 4.2 万翻案

太离谱了家人们！最近 Claude 疯狂大面积封号，AI 圈的开发者们直接集体破防，直呼「天塌了」。

在整个假期期间，「Claude 封号」相关讨论甚至飙破了百万级。

就在此时，一份 Anthropic 7 月份布的报告又被扒了出来，在全网封转。里面的数字，堪称触目惊心。

2026 年上半年，短短半年的时间，Claude 累计封禁了 1140 万个账号。

而提交的 39.8 万次申诉中，最终成功的，只有 4.2 万次。

换算下来，每 10 个人里面，9 个人被「冷酷处决」，可以说申诉几乎等于摆设了.....

更巧的是，Anthropic 刚更新了 Claude 使用政策，明令禁止辱骂、残忍对待 Claude。

半年狂封 1140 万个账号

回头来看，之前各大 AI 巨头为了抢用户、圈地盘，风控基本都是睁一只眼闭一只眼。但 Anthropic 刚发的这份年中报告，直接把遮羞布给掀了。

7 月 23 号，Anthropic 在自家的透明度中心里，更新了一份安全与信任报告。

里面专门列了一栏 ——「封号数据（Banned Accounts）」，清清楚楚记着他们封了多少号、有多少人在申诉。

我们来拆解下这组数据，到底有多夸张。

从 2026 年 1 月至 6 月，半年间，全球 1140 万个账号蒸发。这相当于，平均每个月消灭近 190 万个账号，每天有超 6 万个账户在赛博世界里被物理抹除。

面对封禁决定，有 39.8 万次申诉被提交。

能让近 40 万人愿意花费时间写申诉信、找客服、甚至附上工作证明的，绝大多数是真正将 Claude 作为生产力工具的高频重度用户、开发者。

然而，存活下来的也仅有 4.2 万，成功率 10.5%。也就是说，绝大多数申诉都是「无效挣扎」。这也更说明 Anthropic 的风控判定机制，在执行层面上几乎是「一票否决制」。

宁可错杀一万，绝不漏放一人。

这么悬殊的数据反差，直接把 Claude 的封号逻辑推到了风口浪尖。

毕竟封号就一瞬间，平台一句话的事；可用户要想翻盘，面临的就是漫长又折磨的申诉拉锯战。

触碰红线，直接暴毙

1140 万个账号，究竟犯了什么错？

Anthropic 并没有披露完整的封禁原因分布，但它明确列出了几类可能触发账号封禁的情形。

在报告细节中，有一整块核心篇幅留给了极端违规内容审查。

报告显示，仅上半年其就向相关国际安全组织（如 NCMEC）提交了超过 1.5 万起违规报告，不仅使用了传统的哈希指纹匹配，更全面上线了自研的「新型机器学习分类器」。

对于涉及违法滥用、侵犯隐私、恶意诱导、极端自残等方向的指令，Anthropic 的模型内置审查几乎是「触发即暴毙」。

只要 Prompt 触碰了敏感边界，系统甚至不会给出二次警告，直接永久封禁。

另外，还有一种是大批黑产号，无差别扫射。再加上「受支持区域」审查，很多人往往就在此处挂了一大批。

申诉无门，AI 工作流一夜归零

如果放在两年前，封一个账号，大家顶多骂一句「大不了不用了，换一家聊天」。但如今，一切都变了。

特别是这一年，Agent 工作流普及、代码能力大爆发，无数创作者、独立开发者和科研党，身家性命全押在这上面。

对全栈程序员来说，Claude 是那个能通宵啃几万行屎山、补单测、修紧急 Bug 的王牌架构师。科研人员和分析师，读几百篇文献、推数学逻辑、清洗复杂数据，也是它在扛大旗。

这种瞬间归零的生产力断崖，带来的打击是毁灭性的。

最搞笑的是，申诉这条路，基本是死的。很多人吐槽，申诉流程就是一个 Google 表单，填完之后如同石沉大海。

有人申诉了三次，全部被拒，连一个具体的理由都拿不到。

一位全栈开发者在社区写道：“整个团队用 Claude 做代码重构，建了十几个专项 Project，积攒了上万行经过多轮微调的系统架构和迭代记录。

周一早晨一上线，界面直接显示不可用。按流程提交了营业资质、开发证明和申诉信，得到的却是一封毫无逻辑解释的模板拒绝邮件。

两周的心血，瞬间归零。

几天前，一位开发者在 GitHub 上详细记录了自己的申诉经历：

付费 Max 套餐在 10 月 3 日毫无预警被禁用，申诉被拒绝，理由只有一句笼统的「违反使用政策」，没有引用任何具体条款。 追加申诉后，收到的回复是，「这是我们的最终决定」。

更荒诞的是，一旦账号被标记，申诉页面会永久卡死在一句「Your account will remain closed」的静态提示上，没有任何表单输入框，没有任何申诉入口。

发给官方支持邮箱的申诉工单，全被自动化机器人自动关闭。

更离谱的是，有人注册 15 分钟就被封，号刚建好，一条消息没发，一个 API 没调，直接没了。

更让人不安的是，这场大清洗可能还远未结束。Anthropic 在最新的政策更新中宣布，将于 2026 年 11 月 12 日生效新的限制条款，明确将多种情况纳入禁止使用范围。

政策尚未生效，社区里已经有人预言，到时候估计又是一轮大逃杀。

千万别豪赌一个 Claude

有网友总结出一条血泪教训，「千万别豪赌一个 AI」。

GitHub 上有人专门建了一个仓库，叫「Claude 封号自救指南」，持续追踪每一轮封号潮。

仓库里，整理出一份核心防封原则。但说到底，这些只是「苟活」技巧。面对一个随时可能挥刀的自动化风控系统，没有任何账号是绝对安全的。

说到底，这件事最讽刺的地方就在这里。

我们每天都在惊叹 AI 又替代了多少人工、进化出了多强的逻辑，却往往忘了最原始的一件事 —— 在这个生态里，我们对自己的「生产力资产」没有任何话语权。

自己熬夜喂出来的 Agent、调优的几十套工作流，在对方眼里不过是一串可以随时置为 false 的布尔值。

真的，别把自己的身家性命，全押在一个 Claude 上。

本文来自微信公众号：新智元（ID：AI_era），作者：ASI 启示录，原标题《离谱，Claude 半年封杀 1140 万账号！申诉后仅 4.2 万翻案》

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