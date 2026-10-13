F1 官宣重返非洲：汉密尔顿愿望成真，卢旺达大奖赛将于 2030 年后举办

IT之家 10 月 13 日消息，F1 官方今日发布声明，宣布“F1 非洲大奖赛”将于 30 年代初回归，举办地为卢旺达，赛事全称为“F1 非洲大奖赛，由 Visit Rwanda 呈现”。

据 F1 官方声明，这是一份为期十年的长期协议，首场比赛将在布盖塞拉专门建造的新赛道完工后举行，赛道预计于 2030 年代初竣工。

F1 首席执行官斯特凡诺 · 多梅尼卡利与卢旺达总统保罗 · 卡加梅共同出席了在基加利举行的发布活动。卡加梅在声明中表示：“今天是属于非洲的一天。三十多年来，世界顶级赛车锦标赛在没有非洲大陆参与的情况下竞争，这一局面随着这份协议而改变。”

新赛道位于卢旺达首都基加利以南约 40 公里，紧邻正在建设的布盖塞拉国际机场。据 F1 官方声明，赛道将按照 FIA 一级赛道标准建造，设计工作由前 F1 车手亚历山大 · 伍尔兹创立的 WurzDesign 公司主导，并与长期负责 F1 赛道设计的 Tilke Engineering 合作。

赛道设计将利用该地区丘陵起伏的自然地形，沿湖布局，创造具有挑战性的高速流畅赛道，同时为观众提供良好的视野。

除比赛周末外，赛道设施将作为全年运营的目的地，承办国际赛车赛事、大型活动、会议和休闲项目。卡塔尔政府为项目提供了主要资金支持，赛道与机场的预算合计约 32 亿美元（IT之家注：现汇率约合 214.59 亿元人民币），其中卡塔尔承担约 70%，机场计划 2028 年投运，赛道计划 2029 年完工。

公开资料显示，F1 上一次在非洲举办大奖赛是在 1993 年的南非卡亚拉米赛道，阿兰 · 普罗斯特赢下了那场比赛。自那以后，非洲大陆便从 F1 赛历中消失。

据新华社报道，七届世界冠军刘易斯 · 汉密尔顿多年来一直公开呼吁 F1 重返非洲，在 2024 年 F1 圣保罗大奖赛期间曾表示“在非洲举办比赛的时机已经成熟”。汉密尔顿在卢旺达协议消息传出后对媒体表示：“我一直说我们需要一场非洲大奖赛。对我来说，这是最重要、最美丽的大陆。”

南非也在积极申办 F1 大奖赛。据法新社报道，南非体育部长盖顿 · 麦肯齐在社交平台上对卢旺达表示祝贺，但同时强调“一个国家（意大利）可以一年办两场 F1，有些人却觉得一个拥有 55 个国家的大洲只能有一场”，并表示南非将在 2030 年之前获得 F1 举办权。

卢旺达近年来通过举办国际自行车锦标赛、赞助阿森纳和巴黎圣日耳曼足球俱乐部、与 NBA 合作运营非洲篮球联赛等方式提升国际形象，F1 大奖赛是其体育外交战略的最新一环。