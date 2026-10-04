苹果 Apple TV 为美国用户免费直播 2026 F1 巴林大奖赛：无需订阅即可观看，维斯塔潘、汉密尔顿排位前二

IT之家 10 月 4 日消息，2026 年 F1 巴林大奖赛将于今天 15:00 在马来西亚雪邦国际赛车场举行。苹果 Apple TV 宣布将免费直播本周末的巴林大奖赛，用户无需购买订阅即可观赛，覆盖练习赛、排位赛和正赛的完整赛程。

美国观众只需使用兼容设备上的 Apple TV 应用即可观看，支持的设备包括苹果设备、Amazon Fire TV、Roku、PlayStation、Xbox 和 Android 等，也可以通过浏览器访问 Apple TV 网页版。

IT之家提醒：此次免订阅观看安排针对美国地区，其他地区并不适用。

本场比赛的排位赛已经结束，红牛车手马克斯 · 维斯塔潘拿下 2026 赛季个人首个杆位，法拉利车手刘易斯 · 汉密尔顿位居第二。另外，梅赛德斯车手基米 · 安东内利原本排位第四，但由于红牛车手伊萨克 · 哈贾尔罚退 5 位，因此安东内利最终升至第三发车位。

这场比赛之所以出现在马来西亚，而不是通常的巴林萨基尔赛道，是因为中东地区局势导致原定于 4 月举行的巴林大奖赛无法按计划进行。

F1 官方 3 月确认，巴林和沙特阿拉伯大奖赛不会在原定 4 月举行；随后 F1 与国际汽联宣布，雪邦国际赛车场将在 10 月 2 日至 4 日承办这场以“巴林大奖赛（马来西亚站）”名义举行的比赛。雪邦赛道上一次承办 F1 大奖赛还是在 2017 年，本次回归也是该赛道时隔 9 年再次出现在 F1 赛历中。

对于车手而言，重返雪邦也带来了不同于传统巴林站的挑战。赛道全长 5.543 公里，拥有长直道和高速弯角，炎热、潮湿的天气以及较为磨损轮胎的路面都会影响比赛策略。

值得一提的是，安东内利在最终练习赛中跑出全场最快圈速，维斯塔潘排名第二；但排位赛中维斯塔潘凭借 1 分 35 秒 130 的成绩拿下杆位，并以约 0.3 秒优势领先汉密尔顿。

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