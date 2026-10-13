亚马逊“机器人员工”数量突破 100 万台，人类员工数量超 150 万人

IT之家 10 月 13 日消息，据 Ars Technica 今日报道，亚马逊仓库机器人数量已超过 100 万台，并正进一步扩大生产和部署规模。不过，随着自动化持续推进，围绕其对员工安全和用工影响的讨论也在升温。

根据亚马逊 2025 年年报，该公司雇佣了超过 150 万名全职和兼职员工，是全球第二大企业雇主。亚马逊表示，机器人可以承担搬运重物、在高处取放货物等高风险作业，从而减轻员工负担。但部分劳工团体和研究人员认为，自动化也可能通过加快作业节奏、增加重复性动作，进一步提高劳动强度。

IT之家注意到，发表于 2025 年 4 月的《ILR Review》期刊研究显示，亚马逊机器人仓库的严重伤害比其传统仓库低了 40%。这是一项显著的进步，也支持了亚马逊关于“机器正在接管最危险体力劳动”的论点。然而，同一研究还记录到，机器人仓库中，与重复动作带来的身体压力相关轻微伤害增加了 77%。

研究人员还分析了亚马逊仓库员工在 Reddit 上的帖子，发现了一个明显的区别。员工表示，在机器人仓库工作的身体负担更轻，但由于重复动作和更快的工作节奏，会更消耗脑力。

总部位于美国华盛顿的工会联盟战略组织中心（Strategic Organizing Center）于 2021 年 5 月和 2022 年 4 月发布报告，指出亚马逊机器人仓库的受伤率高于非机器人仓库。该分析使用了亚马逊提交给美国政府的伤害数据，涵盖了 2017 年至 2020 年的数据。

2021 年 2 月，该联盟还通过在线调查收集了近 1000 份亚马逊员工的回复，表示员工们一致认为机器人的存在加快了亚马逊仓库的工作节奏，迫使员工做出快速且重复的动作，大大增加了受伤风险。