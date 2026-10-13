谷歌为 Fitbit Air 运动手环推出新款金属编织表带，同步升级运动识别及健康趋势功能

IT之家 10 月 13 日消息，谷歌宣布为 Fitbit Air 推出全新的 Metal Mesh 金属编织表带。该表带采用不锈钢编织材质，提供香槟金和抛光银两种配色，搭配 Fitbit Air 本体定价为 149.99 美元（IT之家注：现汇率约合 1,006 元人民币），单独购买表带售价为 69.99 美元（现汇率约合 469.3 元人民币）。

除此之外，谷歌还为 Fitbit Air 推出固件升级，主要引入更智能的运动识别及 Health Guardian 健康趋势追踪功能，不过用户使用 Health Guardian 功能必须订阅 Google Health Premium 会员。

在运动识别方面，在更新固件后，Fitbit Air 检测到“用户心率持续升高至少 15 分钟”后，便会自动记录运动，设备还会综合考虑用户的运动习惯、历史记录、手动修改记录，以及用户授权提供的位置信息，从而更准确地判断运动类型。

谷歌表示，借助这些额外的上下文信息，Fitbit Air 的运动识别准确率有望接近原来的两倍，同时将漏记运动的情况减少一半以上。当用户确认或修改设备识别出的运动类型后，系统还会逐渐学习其个人习惯，进一步改善后续识别效果。

在 Health Guardian 功能方面，用户可以快速获悉自己的血压趋势、胰岛素抵抗趋势、睡眠呼吸质量，新购买 Fitbit Air 的用户可获得三个月 Google Health Premium 会员免费试用期，试用结束后订阅费用为每月 9.99 美元（现汇率约合 67 元人民币）。