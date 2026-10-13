苹果上线“切换到 Safari”：在 Mac 上视频播放时长比 Chrome 多 5 小时，网站加载速度快 35%

IT之家 10 月 13 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（10 月 12 日）发布博文，报道称苹果美国官网上线“切换到 Safari”（Switch to Safari）宣传活动，通过新网页与两段视频推广 Safari 在 Mac 上的续航、速度与隐私表现。

整体定位方面，苹果公司在新宣传页面中，通过对比 Chrome 和 Safari 浏览器，从而突显 Safari 浏览器的诸多优势，包括更长电池续航、更强隐私保护与更快性能。

苹果称，与 Chrome 相比，Safari 在 Mac 上可提供最多 5 小时的视频流媒体播放时间。在加载经常访问的网站时，Safari 的速度最高比 Chrome 快 35%。

隐私方面，苹果表示 Chrome 允许更多第三方跟踪器跨网站跟踪用户，并收集数据后出售给广告商。苹果还称 Chrome 不会记住用户希望隐藏的干扰内容。

功能 Safari Chrome 在 Mac 上浏览时，常用网站的页面加载速度更快 是 否 Mac 单次充电即可全天播放流媒体视频 是 否 动画内容的渲染性能更佳 是 否 高级 Web 应用中的 JavaScript 性能更快 是 否 默认阻止第三方 Cookie 跟踪您 是 否 利用机器学习对抗跟踪 是 否 在“无痕浏览”中阻止已知跟踪器 是 否 可隐藏令人分心的内容，并记住您的偏好 ² 是 否 在 Mac 上播放 YouTube、Netflix 和 Apple TV 的 4K HDR 视频⁵ 是 否

新页面提供 Safari 与 Chrome 的并排比较图表，并介绍阅读模式（Reader Mode）、通知我（Notify Me）、配置文件（Profiles）与 Apple Pay 等功能。

苹果同时发布两段视频，分别展示 Safari 的干扰控制（Distraction Control）与智能跟踪预防（Intelligent Tracking Prevention）功能。

干扰控制是 Safari 的页面管理功能，允许用户隐藏网页上的特定干扰元素，例如弹窗、覆盖层或部分广告内容。用户可针对单个网站保存隐藏设置，便于后续访问时保持页面整洁。IT之家附上相关视频如下：

智能跟踪预防是 Safari 的隐私功能，用于限制第三方跟踪器跨网站识别用户。它可阻断或限制跟踪脚本与 Cookie，减少广告商根据浏览行为建立用户画像的范围。