爱芯元智 AX8860 系列大算力芯片发布，性能对标英伟达 DGX Spark 但价格更低

IT之家 10 月 13 日消息，爱芯元智今日在 2026 中国国际工业博览会上正式发布 AX8860 系列大算力 AI 芯片，定位为专为大模型在边缘和端侧落地打造的算力底座。

AX8860 搭载 16 核 Arm Cortex-A55 CPU 与自研 NPU，提供 256 TOPS 混合精度算力（原生 FP4，无稀疏性），配备最高 128GB LPDDR5X 内存，256-bit 位宽下带宽达 273 GB/s，芯片采用 6nm 制程并支持 PCIe 5.0 互联。

在设备形态层面，AX8860 覆盖多种产品设计，包括额定功耗 40W 的专用模块、采用 Gen5x4 连接器的单槽 PCIe 卡（配备辅助风扇）。此外，爱芯元智还有单槽四芯方案，搭载四风扇和大尺寸散热片，由标准 8-pin 电源接口供电。

爱芯元智同时规划了基于该芯片的 Mini PC 和口袋 PC 产品。多芯级联方面，芯片支持 256 Gbps 网络接口，双芯级联可达 512 TOPS，四芯级联宣称可实现 1024 TOPS，扩展效率约 80%。

爱芯元智同步发布了元曦模组 A256S，并展出了元曦系列推理卡和推理服务器。据爱芯元智介绍，AX8860 支持 vLLM、SGLang、PyTorch 等主流推理框架，提供 ONNX、Hugging Face 等模型格式的开箱即用支持，并兼容 OpenAI API 服务接口，配套覆盖量化、转换、编译、Profiling 及调试的完整工具链。

性能对比方面，在 Qwen 27B 模型上，AX8860 的 prefill 速度比 NVIDIA DGX Spark 快 25%，decode 速度快 30%。价格方面，Sipeed 宣称 AX8860 整机定价“接近 DGX Spark 的一半”。

DGX Spark 目前 64GB 版本起售价 4,999 美元（IT之家注：现汇率约合 33,522 元人民币），128GB 版本售价为 6,950 美元（现汇率约合 46,605 元人民币）。

据 Wccftech 报道，爱芯元智后续产品路线图还包括算力达 500 TOPS 的 Axera 8950，以及算力超过 700 TOPS 的下一代 8970 芯片。

爱芯元智创始人兼董事长仇肖莘在发布现场表示：“我们要做客户长期稳定的算力底座，让企业聚焦业务创新，不用为算力迁移分心。”