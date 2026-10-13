阶跃终端首款大模型原生智能体手机 STEPX Neo 先行版发布：骁龙 8 系芯片，全栈价 3999 元起

IT之家 10 月 13 日消息，阶跃终端首款大模型原生智能体手机 STEPX Neo 先行版今晚正式发布，搭载骁龙 8 系芯片，采用 16GB+256GB 规格方案，并提供碳黑、硅银两种配色，软硬模三位一体全栈价（包含 STEPX Neo 手机本体、StepAOS+Step Studio、Step 系列模型） 3999 元。

新机今日开启预售，将在 10 月 16 日 10:13 正式首销。购买 STEPX Neo 先行版的用户可享受连续 12 个月、每月百亿 Token 使用额度的 STEPX Token Plan，为 AI 创客探索原生智能体应用提供有力支持。

另外，STEPX 推出“阶跃 Amoo 成长计划”，前 1 万名任务达标用户将获得“星辰船票”，在未来五年内，凭 STEPX Neo 可 0 元置换任意一款 STEPX 新款终端。

据介绍，阶跃终端 STEPX Neo 手机采用“复古未来美学”设计，背板融合了透明机械感与智能生命体的视觉气质，通过“42”、“user_potential”代码、图灵测试二进制、深蓝棋盘格和 Transformer 架构五个彩蛋，意在串起从科幻想象、机器智能突破到大模型发展的 AI 探索史。

STEPX Neo 的智能体听觉增强系统由六麦克风阵列、低功耗音频感知芯片及 Whisper 1.0 拾音算法组成，使阶跃 Amoo 在复杂声音环境时也能准确识别用户声音；同时低功耗芯片保持独立运行，24 小时耗电量仅 1.2%。

新机拥有双屏联动系统，主动支持人机互动共享，背屏支持智能体专属表达。

STEPX Neo 搭载智能体原生操作系统 Step AOS 1.0 ，宣称从零为智能体打造，将长期记忆、任务调度和安全机制融入系统底层。双入口界面设计让用户能随时找到智能体，也让智能体随时响应用户需求。大量系统底层原子能力也可被阶跃 Amoo 直接调用，能记住用户更能为用户完成任务。

阶跃 Step 5 Preview 正式接入腾讯 WorkBuddy，将更强的推理与 Agent 能力带入真实办公场景，可自主完成深度研究、数据分析、PPT 生成及多步骤复杂任务。截止至 10 月 25 日，用户可在全场景 AI 办公工作台 WorkBuddy 中限时免费体验，通过自然语言指令实现从需求理解到成果交付。

IT之家注意到，面向生态伙伴，阶跃 Amoo 已与支付宝、腾讯、携程、滴滴、剪映、高德、美团等近百家企业或产品达成合作，在本地生活、旅游出行、办公提效、内容创作等领域实现底层生态打通。

面向创客，STEPX 推出了旗下首款 AI 终端原生开发工具（IDE）—— Step Studio，创客只需使用自然语言，即可生成 AI App、游戏、智能体和 Skill。

基于这一开发环境，STEPX Neo 可以向创客全面开放模型、系统、硬件与生态能力。其中，系统层开放丰富底层原子能力，传感器、摄像头、Mini LED 点阵背屏等均可参与创作，并支持通过 MCP、A2A 等协议连接外部服务与专业智能体。