网易《逆水寒：新世界》4.2 版本大资料片【苗疆蛊事】官宣月底登场

逆水寒举办的贪吃王竞选，来自菠萝岛的菠小萝，以 58 万吨（587,500 吨）的总进食量，战胜了所有江湖有机生物，站在了新世界吃货的顶端。广东省 IP 的玩家凭借集体的努力，登顶全国各省份中最高的种植次数；浙江省 IP 的玩家种植榴莲数量为全国之首。