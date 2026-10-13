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网易《逆水寒：新世界》4.2 版本大资料片【苗疆蛊事】官宣月底登场

2026/10/13 22:56:38 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 13 日消息，网易《逆水寒：新世界》今日官宣，4.2 大资料片【苗疆蛊事】将于 10 月 30 日正式开启。

此外，《逆水寒：新世界》4.2 全新大赛季【月岭瑶歌】将在 10 月开启。

IT之家注意到，官方还公布了 4.1 大版本的一些玩家数据：

  • 逆水寒首个限定可玩角色【张起灵】的化身次数，现已突破 2,600 万次。【张起灵】在【瀚海夺珍-无更市】玩法中，携带出了价值 1783.6 亿交子的物资，若换算成 RMB，可供一人环球旅行约 6,800 万次。

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  • 逆水寒举办的贪吃王竞选，来自菠萝岛的菠小萝，以 58 万吨（587,500 吨）的总进食量，战胜了所有江湖有机生物，站在了新世界吃货的顶端。广东省 IP 的玩家凭借集体的努力，登顶全国各省份中最高的种植次数；浙江省 IP 的玩家种植榴莲数量为全国之首。

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  • 截至目前，已有 364 万（3,648,264）个全新宗派被玩家开创，一展“武学群星闪耀时”的新气象。全服的掌门共计进行了 2,685.3 万场门人面试，全服面试通过率高达 96.6%。

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  • 逆水侠棋 S3《名剑风流》期间，全对局共计产出了 2,244 万次三星五费，次数最多的棋子为【方承意】，为 343 万次（3,439,737）。而在这些对局中，有 6.8% 的玩家，在追出三星五费后没能吃鸡

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  • 逆水侠棋 S3《名剑风流》即将进入尾声。10 月 30 日，S4 赛季《九霄龙吟》正式开启

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  • 跨服联赛开启后，全服共进行了 15,096 场跨服联赛，参与人次高达 162.5 万，相当于四个冰岛的全国人口总和。

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关键词：逆水寒：新世界

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