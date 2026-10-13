长安凯程 V919 荣耀版 8 方上市：限时 8.89 万元起，标配宁德时代电芯 CLTC 续航 355km

IT之家 10 月 13 日消息，长安凯程 V919 荣耀版 8 方今日正式上市，共推出货运智慧型和客车智慧型两款配置，官方指导价分别为 9.59 万元和 9.79 万元，限时权益价分别为 8.89 万元和 9.09 万元。

新车定位“多装多赚宽 8 方”，面向城配物流市场，主打装载效率、运营安全和长期可靠性。

空间方面，V919 荣耀版 8 方货箱容积为 8.15 立方米，货箱宽 1740 毫米，轮包间距 1320 毫米，货箱长度 3380 毫米，尾门开启宽度 1450 毫米。

V919 荣耀版 8 方整车长宽高分别为 5015/1910/1990 毫米，轴距 3150 毫米，车身高度可满足限高 2 米的地下停车场通行需求。

据长安凯程介绍，在 60×43 厘米标准周转箱场景下，整舱横向单排可由 3 箱增至 4 箱，轮包位置由 2 箱增至 3 箱；3380 毫米货箱长度可满足货运平台大面认证，3.3 米建材及大件家具可直装。

安全配置方面，新车基于原生数智新能源轻客平台正向开发，而非燃油底盘油改电。全系标配 IBCU 线控制动系统，官方称满载状态下 70 公里 / 小时制动距离为 21.53 米，较同级缩短 3.4 米，并配备 EPB 与冗余备份、ESC 车身稳定系统和坡起辅助功能。

其车身结构采用十横五纵车架，高强度钢占比 68.5%，较框架式车身性能提升 40%。悬架采用前麦弗逊、后纵置板簧加 5 片渐变钢板弹簧，后置后驱布局，官方称满载工况下可应对湿滑路面 20% 坡度起步。

电池与动力方面，新车搭载时代长安电池，全系标配宁德时代电芯，CLTC 工况最高续航 355 公里，百公里电耗最低 15.1 千瓦时，支持 2C 快充，电量从 30% 充至 80% 约需 15 分钟。电池具备十层物理防护与 24 小时 BMS 智慧医生系统，满足 2026 年电池新国标，并提供 8 年或 60 万公里质保。动力系统搭载长安自主研发的新一代二合一扁线驱动电机，最大功率 70 千瓦，峰值扭矩 175 牛 · 米。

上市期间，长安凯程同步推出限时购车权益，包括 2000 元货运平台权益金、无门槛超级置换补贴 3000 元、交 1000 元抵 3000 元交定膨胀礼，以及至高 3000 元金融贴息支持，其中交定膨胀礼与金融补贴礼二选一。