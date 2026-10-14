苹果 iOS / iPadOS 27.2 开发者预览版 Beta 4 发布，同步推送第 3 个公测版

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IT之家 10 月 14 日消息，苹果今日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS / iPadOS 27.2 开发者预览版 Beta 4 更新（内部版本号：24B5110a），本次更新距离上次发布 Beta / RC 间隔 7 天。

在更新日志中，苹果公司并未详细介绍本次更新主要内容，只是表示新预览版会包含新功能 / 新特性。苹果公司今天还同步推出了 iOS 27.2 的第 3 个公测版。

已注册 Apple Developer Program 的设备可在 设置 > 通用 > 软件更新 > Beta 版更新 中选择 iOS 27 开发者 Beta 进行升级；iPad 同样通过对应 iPadOS 开发者 Beta 渠道获取。

苹果预计 iOS 27.2 将在 10 月晚些时候正式发布；由于 10 月 30 日发售的 HomePod mini 2 需要 HomePod software 27.2，正式版大概率会在此之前推出。

Beta 版主要用于开发者测试应用兼容性与预发布功能，普通用户若非测试需要，建议等待正式版。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版和公测版？

• 公开测试版：需注册 Apple Beta 版软件计划，之后通过【设置】【通用】【软件更新】【Beta 版更新】来升级；

• 开发预览版：需登录注册苹果开发者计划，之后通过【设置】【通用】【软件更新】来升级。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《苹果 iOS / iPadOS / macOS 固件下载 / 更新日志大全》

附 iOS / iPadOS 27 发布历史：

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