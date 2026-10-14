谷歌 Play Store 新功能：用户用 AI 搓的 App 不用上架商店，可仅限自己使用

IT之家 10 月 14 日消息，谷歌于当地时间周二宣布，用户通过氛围编码（vibe-coded）制作的应用，如今可以直接在安卓智能手机上运行，无需先在谷歌应用商店（Google Play Store）公开发布。一项新功能支持用户使用普通谷歌账号，借助谷歌应用商店在设备上启动属于自己的个人应用，且应用将完全保持私密。

这类个人应用不会出现在谷歌应用商店的搜索结果或应用列表页面，除创建者本人外，不会分享给任何人。

推出该功能的背景是，越来越多人尝试借助人工智能搭建满足自身特定需求的应用。但在此之前，如果想要在自己的安卓设备上使用这类应用，就必须上架谷歌应用商店，可供商店约 30 亿用户访问。这使得很多人只愿意把氛围编码的成果做成可跨设备运行的网页应用，而不是安卓原生应用。

谷歌表示，现在安卓设备用户可以在谷歌人工智能工作室（Google AI Studio）里用氛围编码制作应用，再将其部署出来仅供自己使用。

这类应用仍需要遵守谷歌应用商店现有的各项规则，但能让用户更直接地尝试开发安卓应用。

该功能初期仅面向美国年满 18 周岁的用户开放。

谷歌负责谷歌应用商店与开发者生态的副总裁兼总经理萨姆 · 布莱特（Sam Bright），在周二功能上线前的媒体通气会上表示：“这就是谷歌应用商店里应用的未来 —— 个性化、安全、人人都能创作。这也是应用商店率先转型，从‘万事皆有对应应用’走向‘为我专属打造应用’的原因。谷歌应用商店创立之初目标很简单：帮你找到喜爱的应用。但从今天起，希望大家能看到，它已经演变出更多价值。”

谷歌称，未来几个月内，用户还可以把自己用氛围编码制作的作品分享给可信好友圈子。也就是说，你为家人、朋友，或是孩子的少儿棒球联赛制作的应用，可以在小范围内供一群人使用，不用在应用商店公开发布。

如果这款应用后续获得很高人气，开发者可以完成信任与安全审核，将个人应用转为公开发布在谷歌应用商店、供所有人体验的应用。

谈及人工智能对应用开发带来的影响，谷歌还表示正在优化谷歌应用商店的内容推荐机制。例如利用谷歌人工智能打造个性化游戏推荐引擎 Game Finder。这项功能率先在美国地区以英文上线，会结合用户的游戏偏好，以及从平台 12 亿游戏玩家社群中沉淀的数据给出推荐。

谷歌还将支持用户自建游戏清单，在全新社区发帖板块发布游戏相关提问，参与限时 48 小时、名为 Sprints 的游戏挑战赛，同时推出其他多项游戏相关更新。

除此之外，应用商店内置人工智能助手 Ask Play 迎来升级，新增对比功能，用户可以查看同类应用之间的核心差异。谷歌应用商店内的应用和游戏，也会更深地接入 Gemini 对话功能。

IT之家注意到，同步推出更新的还有谷歌应用商店全新年龄段功能。家长可以向开发者提供孩子所处年龄段，无需填写精确出生日期，以此获取适配该年龄段的使用体验。