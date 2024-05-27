谷歌 Play 商店新功能上线：可删除账号应用一目了然

IT之家 5 月 27 日消息，谷歌去年推出了一项针对 Google Play 商店应用的新规定，该规定适用于允许创建应用账户的应用。如果一款应用允许用户创建账户，那么为了能在 Play 商店上架，开发者就必须允许用户在应用内和通过网络端删除账户。谷歌曾表示，Play 商店将于“明年年初”在应用详情中展示这些数据删除方式，目前这一变化已面向用户上线。

据 Android Authority 报道，Google Play 商店已经开始在应用详情的“数据安全”部分显示“账户可删除”的标识。

IT之家注意到，自 2023 年 12 月以来，谷歌一直在敦促开发者在应用商店详情中包含有关应用账户删除的信息。开发者可以申请延期至 2024 年 5 月 31 日，之后不符合规定的应用可能面临“额外的执行措施”，例如从 Google Play 商店下架。现在数据删除标识已经上线，距离强制执行的截止日期已经非常接近，因此应用开发者应该不会再获得延期了。

谷歌的数据删除政策规定，开发者必须在应用内和网络端提供数据和账户删除选项。这样，如果用户卸载了某个应用，他们就不必重新安装该应用来请求删除数据或账号。而对于出于合法原因（例如监管合规）需要保留某些数据的开发者，则需要披露这些数据保留的做法。

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