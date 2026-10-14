基于经典国民车 2CV 打造，雪铁龙电动化“复活”厢式货车 Fourgonnette

IT之家 10 月 14 日消息，雪铁龙 2CV 的复活堪称本届巴黎车展“最重磅”的消息之一。除了四门家用车，经典的 2CV Fourgonnette 厢式货车也正式迎来了“重生”。

新车延续了纯电动 2CV 两厢概念车的前半部分设计，车尾则改为方正的货厢，取消后排座椅以增加载货空间。货物可以从对开式尾门装卸，也可以通过车身侧面向上掀开的舱门取放。

初代 2CV Fourgonnette 的生产时间为 1951 年至 1978 年，但进入 21 世纪后，仍有不少老车在法国各地继续为商户服务。

雪铁龙尚未确认新款 Fourgonnette 是否会量产。作为参考，标准版 2CV 的售价有望控制在 1.5 万欧元（IT之家注：现汇率约合 11.2 万元人民币）左右，货运版甚至有可能卖得更便宜。

要实现这样的低价，动力电池容量势必受到限制。雪铁龙尚未公布 2CV 两厢车的电池容量，不过 Fourgonnette 主要用于城市短途运输，对续航里程的要求并不高。

雪铁龙尚未公布 Fourgonnette 的内饰设计，预计会与 2CV 概念车保持一致，并减少一些可爱风格的装饰和鲜艳配色，简洁的单辐方向盘、基础座椅都有望保留。

雪铁龙及 DS 汽车 CEO 泽维尔 · 沙尔东在谈到初代车型时指出：“2CV Fourgonnette 不只是一辆干活的车，更是人们日常生活的一部分。设计简单、巧妙，人人都用得起，更重要的是，它拥有大多数商用车都没有的东西：灵魂。我们希望让这种精神重新焕发生机，因为实用绝不等于平庸。”

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