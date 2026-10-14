扎克伯格：Meta 承诺数千亿美元豪赌 AI，却一度对能否成功完全没把握

IT之家 10 月 14 日消息，据彭博社今天（14 日）凌晨报道，Meta CEO 马克 · 扎克伯格透露，去年公司还不知道旗下 AI 产品能否成功，就不得不承诺投入数千亿美元，建设运行这些产品所需的基础设施。

扎克伯格在最新《Cheeky Pint》播客中回忆，自己曾对 Meta 首席 AI 官汪滔（Alexandr Wang）说：“我们得掏出一笔钱，我也说不准是 1,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6,705.82 亿元人民币）还是 2,000 亿美元（现汇率约合 1.34 万亿元人民币）。你确定这能成功吗？”

Meta 一直难以说服投资者接受 AI 投资带来的支出激增，扎克伯格的这番话也透露出公司当时面临的不确定性。尽管他多次强调，巨额投资最终会得到回报，但股东越来越担心 Meta 的营收和利润能否增长得足够快。

两个多小时的访谈中，扎克伯格和汪滔透露，Meta CFO 苏珊 · 李曾多次提醒他们，一旦投资失败，代价将极其高昂。扎克伯格对汪滔说：“我觉得苏珊有点吓到你了。”

汪滔回忆：“每次谈起这件事，我们都会开玩笑说：‘嗯，但愿一切顺利，最后能有个好结果。’”

面对如此巨额的投资，他最多只能凭直觉谈谈团队的研发进展，根本无法保证项目一定成功，当时能否成功完全没有把握。

扎克伯格坦言，自己并不知道消费者会如何看待 Muse：“我们原本觉得，比较有可能的情况是：‘好吧，产品推出后大概还得改进一番。’”

为了在先进 AI 模型和产品的研发竞赛中与谷歌母公司 Alphabet、OpenAI 及 Anthropic 等美国科技企业抗衡，Meta 投入了数千亿美元。在 AI 数据中心建设方面，Meta 的投入也位居科技行业前列。

投资者将在下周再次了解 Meta 的财务状况。公司定于 10 月 21 日股市收盘后公布业绩。上季度，随着数据中心和智能眼镜业务的支出持续增加，Meta 的自由现金流降至多年来最低水平，股价因此下跌 8%。

截至当地时间周一收盘，Meta 股价今年以来累计上涨超过 12%。

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