苹果诉 OpenAI 窃取商业秘密案新进展：法院准许苹果调取后者招聘材料

IT之家 10 月 14 日消息，一名法官裁定，在苹果公司于 7 月针对 OpenAI 提起的商业秘密诉讼中，苹果可以快速调阅 OpenAI 的招聘相关材料。

具体而言，法院准许苹果查阅相关文件，这些文件与 OpenAI 面试前苹果员工的记录有关。这批求职者应聘的是 OpenAI 消费硬件与机器人部门岗位，相关招聘发生在传闻中 OpenAI 首款硬件设备发布之前。

文件内容可能包含面试清单、指引、说明、手册、面试脚本，还有技术演示材料以及记录，这些记录能证明面试讨论中提及苹果的技术或零部件。

法院认定这批文件应当优先调取，要求 OpenAI 在五天内移交已经整理完毕的材料，其余和本次调取申请相关的材料需要在 14 天内提交。

IT之家注意到，这起诉讼的背景是 OpenAI 正在研发一款消费级硬件设备。如果这款人工智能设备日后成为用户生活、软件与服务交互的核心，有可能和 iPhone 乃至整个智能手机赛道形成竞争。

苹果在诉状中指称 OpenAI 存在一系列窃取商业秘密的行为，其中一项直接指控是，前苹果员工使用苹果笔记本下载涉密资料，文件包含尚未对外公布的技术、功能与产品信息，例如技术规格、工程演示文稿以及专属项目数据。

苹果还提出多项指控，称任职于 OpenAI 的前苹果员工会指导其他打算从苹果跳槽至 OpenAI 的人员，告知其可以在面试中携带哪些信息。

美国地区法官爱德华 · 达维拉（Edward Davila）并未批准苹果提出的所有快速调取涉案文件与通讯记录的申请，但裁定苹果可以获取面试材料，以及案件相关人员在 LINE 通讯软件上的私聊记录，其中包括 OpenAI 员工刘畅（Chang Liu）与彭艾莉莎（Alyssa Peng）。

法官同时批准对刘畅、彭艾莉莎以及第三名人员，也就是 OpenAI 硬件首席官邓耀谭（Tang Yew Tan）进行庭外取证。这三人均曾任职于苹果。

不过，法官驳回了苹果提出的快速调取 OpenAI 特定领域研发资料的申请，例如金属表面处理与电源管理相关内容。法官还拒绝了苹果另外几项范围更广的证据开示请求，包括调取 OpenAI 硬件研究资料，以及前苹果员工入职 OpenAI 后所产出成果的相关信息。

但本次驳回并非最终决定，法官表示苹果可以缩小申请范围，重新提交申请。