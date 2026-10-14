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苹果面向 AirPods 5、AirPods Max 2 等 8 款耳机推送 9B5043a 固件

2026/10/14 8:23:54 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 14 日消息，苹果公司今天面向 AirPods Pro 3、AirPods 5 和 AirPods Max 2 等 8 款机型，推送开发者版与公开版 Beta 固件，版本号均为 9B5043a。

本次更新和 macOS 27.2/iOS 27.2/iPadOS 27.2 的第 4 个开发者预览版同步推出，IT之家援引博文介绍，本次固件更新覆盖以下机型：

  • AirPods Pro 3

  • AirPods 5

  • AirPods 5（无线充电盒）

  • AirPods Pro 2（Lightning）

  • AirPods Pro 2（USB-C）

  • AirPods Max 2

  • AirPods 4

  • AirPods 4（主动降噪）

所有机型的固件版本号均为 9B5043a，和以往相同，苹果公司并未公布更新日志，不过该媒体预估主要聚焦修复 Bug，提升音频体验方面。

更新方面，苹果官方更新指引显示，AirPods 更新需将 iPhone、iPad 或 Mac 升级至最新系统，并开启蓝牙与 Wi-Fi。AirPods 需放入充电盒、连接电源并保持盖子关闭。设备需处于蓝牙连接范围内，固件安装至少需要 30 分钟。若更新失败，苹果建议用户重置 AirPods 后再次尝试。

AirPods Max 2 的更新流程略有不同：用户需将其连接至 iPhone、iPad 或 Mac，并接入充电线。设备同样需保持蓝牙连接，等待至少 30 分钟后重新连接并检查版本。

图源：@helpdesk32
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关键词：苹果AirPods

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