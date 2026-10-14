OPPO 与 Manus 达成合作，Find X10 系列将首发搭载下一代 AI 智能体

IT之家 10 月 14 日消息，OPPO 昨日宣布与 AI 智能体平台 Manus 达成合作，将在其智能手机上带来下一代智能体人工智能体验。本次合作会把 Manus 的智能体能力集成至 OPPO 的 AI Mind Pilot，帮助用户把复杂的多步骤任务直接转化为可用结果，进一步推进 OPPO“个性化主动智能”的愿景 —— 让人工智能理解用户，并主动协助用户完成事务。

OPPO 软件工程总裁唐凯表示：“智能体 AI 标志着重要转变，从单纯回答问题，升级为帮用户完成事务。我们和 Manus 合作，为 AI Mind Pilot 带来更主动、能力更强的体验，让 AI 更好理解用户意图、执行操作并完成任务。我们的目标是让个人 AI 自然融入日常工作与生活。”

Manus 联合创始人兼首席产品官张涛称：“智能手机是人们日常生活的核心载体，承载着大量日常事务，天然适合作为个人 AI 智能体的运行平台。结合 Manus 的智能体能力与 OPPO 系统级整合能力，我们可以让先进 AI 智能体更容易落地，用户只需简单自然的交互，就能完成多步骤任务。”

据IT之家了解，双方合作的落地形式，是将 Manus 智能体能力集成到 AI Mind Pilot 的全新智能体模式中，首发搭载于即将推出、预装 ColorOS 17 系统的 OPPO Find X10 系列手机。该功能不再局限于简单问答交互，AI Mind Pilot 能够读懂用户的最终目标，拆解成多个执行步骤，检索相关信息、挑选合适工具并输出完整成果，还可以直接处理本机存储的文件与照片。

举例来说，用户规划出行时，只需让 AI Mind Pilot 整理旅行方案。它会从手机里不同应用中，提取分散的机票、酒店、餐厅预订以及景点门票信息，完成整理，并结合线上相关资料，生成个性化的每日行程，无需用户手动收集上传资料。

这套能力同样适用于日常创作与办公场景。用户只需一句指令，就可以让 AI Mind Pilot 查找整理旅途照片、定位特定图片，或是整合本地文件与网络资料，生成演示文稿、方案、作品集等可以直接使用的内容。

OPPO 称，ColorOS 17 采用端侧模型，在本机完成相关信息的理解与整理。查找、整理、重命名文件和照片这类本地任务，原始内容会保留在设备内，不会分享给 Manus。当任务需要云端处理时，AI Mind Pilot 会先征得用户明确许可，才上传或共享相关内容。“用户可以自主掌控可被调取的信息、可执行的操作，以及是否允许外部处理。依靠端侧运算与透明授权机制，OPPO 与 Manus 希望在提升智能体 AI 能力的同时，始终保障用户的选择权与控制权。”

由 Manus 提供能力支持的 AI Mind Pilot 功能，将在搭载 ColorOS 17 的 OPPO Find X10 系列手机上首发。