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OPPO、一加、真我全覆盖，ColorOS17 正式版升级计划开启

2026/10/8 15:58:48 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 10 月 8 日消息，根据此前官方规划，OPPO 今日将正式开启 ColorOS 17 正式版升级计划，OPPO、一加、realme 真我三大品牌首批全覆盖。

从官方公布的升级时间表来看，10 月 8 日首批获得推送的机型包括 OPPO Find N6、Find N6 卫星通信版、Find X9 Ultra、Find X9 Ultra 卫星通信版、Find X9s Pro、Find X9 Pro、Find X9 Pro 卫星通信版、Find X9，以及一加 15、一加 15T、真我 GT8 Pro 和真我 GT8 Pro 阿斯顿马丁 F1 限量版。

IT之家附 ColorOS 17 正式版升级计划文字版如下：

2026 年 10 月

10 月 8 日

OPPO

  • OPPO Find N6

  • OPPO Find N6（卫星通信版）

  • OPPO Find X9 Ultra

  • OPPO Find X9 Ultra（卫星通信版）

  • OPPO Find X9s Pro

  • OPPO Find X9 Pro

  • OPPO Find X9 Pro（卫星通信版）

  • OPPO Find X9

一加

  • 一加 15

  • 一加 15T

真我

  • 真我 GT8 Pro

  • 真我 GT8 Pro（阿斯顿马丁 F1 限量版）

10 月 16 日

OPPO

  • OPPO Find N5

  • OPPO Find N5（卫星通信版）

  • OPPO Find X8 Ultra

  • OPPO Find X8 Ultra（卫星通信版）

  • OPPO Find X8s+

  • OPPO Find X8s

  • OPPO Find X8 Pro

  • OPPO Find X8 Pro（卫星通信版）

  • OPPO Find X8

  • OPPO Pad 5 Pro

  • OPPO Pad Mini

  • OPPO Pad Mini（柔光版）

一加

  • 一加 13

  • 一加 13T

  • 一加平板 3 Pro

真我

  • 真我 GT7 Pro

  • 真我 GT7 Pro（竞速版）

  • 真我 GT8

  • 真我 Neo8

10 月 20 日

OPPO

  • OPPO Watch X3

  • OPPO Watch X3 Mini

一加

  • 一加 Ace 6

  • 一加 Ace 6（至尊版）

  • 一加 Ace 6T

  • 一加 Ace 6T（原神神里绫华定制机）

10 月 22 日

OPPO

  • OPPO Reno16 Pro

  • OPPO Reno16

10 月 30 日

OPPO

  • OPPO Watch X2

  • OPPO Watch X2 Mini

2026 年 11 月

OPPO

  • OPPO Find N3

  • OPPO Find N3（典藏版）

  • OPPO Find N3 Flip

  • OPPO Find X7 Ultra

  • OPPO Find X7 Ultra（卫星通信版）

  • OPPO Find X7

  • OPPO Reno15 Pro

  • OPPO Reno15

  • OPPO Reno15c

  • OPPO Reno14 Pro

  • OPPO Reno14

  • OPPO K15 Pro+

  • OPPO K15 Pro

  • OPPO K15

  • OPPO Pad 6

  • OPPO Pad 6（柔光版）

  • OPPO Pad 5

  • OPPO Pad 5（柔光版）

  • OPPO Pad 4 Pro

  • OPPO Watch S

一加

  • 一加 12

  • 一加 Ace 5 Pro

  • 一加 Ace 5

  • 一加 Ace 5（至尊版）

  • 一加 Ace 5（竞速版）

  • 一加 Turbo 6

  • 一加 Turbo 6V

  • 一加平板 2 Pro

  • 一加平板 2

真我

  • 真我 GT5 Pro

  • 真我 GT7

  • 真我 GT7（阿斯顿马丁 F1 限量版）

  • 真我 Neo7

  • 真我 Neo7（不良人限定版）

  • 真我 Neo7 Turbo

  • 真我 Neo7 SE

  • 真我 15 Pro

  • 真我 15

  • 真我 15T

2026 年 12 月

OPPO

  • OPPO Find X6 Pro

  • OPPO Find X6

  • OPPO Reno13 Pro

  • OPPO Reno13

  • OPPO K13 Turbo Pro

  • OPPO K13 Turbo

  • OPPO K12s

  • OPPO Pad Air5

  • OPPO Pad Air5（柔光版）

  • OPPO Pad 3 Pro

  • OPPO Pad 3

一加

  • 一加 11

  • 一加 11（木星岩定制版）

  • 一加 Ace 3 Pro

  • 一加 Ace 3

  • 一加 Ace 3（原神刻晴定制机）

  • 一加 Ace 3V

  • 一加 Turbo 6X Pro

  • 一加 Turbo 6X

  • 一加平板 Pro

  • 一加平板

真我

  • 真我 GT6

  • 真我 GT Neo6

  • 真我 GT Neo6 SE

  • 真我 Neo7x

  • 真我 14 Pro+

  • 真我 14 Pro

  • 真我 14

  • 真我 V70s

  • 真我 V70

2027 年第一季度

OPPO

  • OPPO Find N2

  • OPPO Find N2 Flip

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关键词：ColorOS 17OPPO一加真我

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