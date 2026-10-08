OPPO、一加、真我全覆盖，ColorOS17 正式版升级计划开启

IT之家 10 月 8 日消息，根据此前官方规划，OPPO 今日将正式开启 ColorOS 17 正式版升级计划，OPPO、一加、realme 真我三大品牌首批全覆盖。
从官方公布的升级时间表来看，10 月 8 日首批获得推送的机型包括 OPPO Find N6、Find N6 卫星通信版、Find X9 Ultra、Find X9 Ultra 卫星通信版、Find X9s Pro、Find X9 Pro、Find X9 Pro 卫星通信版、Find X9，以及一加 15、一加 15T、真我 GT8 Pro 和真我 GT8 Pro 阿斯顿马丁 F1 限量版。
IT之家附 ColorOS 17 正式版升级计划文字版如下：
2026 年 10 月
10 月 8 日
OPPO
OPPO Find N6
OPPO Find N6（卫星通信版）
OPPO Find X9 Ultra
OPPO Find X9 Ultra（卫星通信版）
OPPO Find X9s Pro
OPPO Find X9 Pro
OPPO Find X9 Pro（卫星通信版）
OPPO Find X9
一加
一加 15
一加 15T
真我
真我 GT8 Pro
真我 GT8 Pro（阿斯顿马丁 F1 限量版）
10 月 16 日
OPPO
OPPO Find N5
OPPO Find N5（卫星通信版）
OPPO Find X8 Ultra
OPPO Find X8 Ultra（卫星通信版）
OPPO Find X8s+
OPPO Find X8s
OPPO Find X8 Pro
OPPO Find X8 Pro（卫星通信版）
OPPO Find X8
OPPO Pad 5 Pro
OPPO Pad Mini
OPPO Pad Mini（柔光版）
一加
一加 13
一加 13T
一加平板 3 Pro
真我
真我 GT7 Pro
真我 GT7 Pro（竞速版）
真我 GT8
真我 Neo8
10 月 20 日
OPPO
OPPO Watch X3
OPPO Watch X3 Mini
一加
一加 Ace 6
一加 Ace 6（至尊版）
一加 Ace 6T
一加 Ace 6T（原神神里绫华定制机）
10 月 22 日
OPPO
OPPO Reno16 Pro
OPPO Reno16
10 月 30 日
OPPO
OPPO Watch X2
OPPO Watch X2 Mini
2026 年 11 月
OPPO
OPPO Find N3
OPPO Find N3（典藏版）
OPPO Find N3 Flip
OPPO Find X7 Ultra
OPPO Find X7 Ultra（卫星通信版）
OPPO Find X7
OPPO Reno15 Pro
OPPO Reno15
OPPO Reno15c
OPPO Reno14 Pro
OPPO Reno14
OPPO K15 Pro+
OPPO K15 Pro
OPPO K15
OPPO Pad 6
OPPO Pad 6（柔光版）
OPPO Pad 5
OPPO Pad 5（柔光版）
OPPO Pad 4 Pro
OPPO Watch S
一加
一加 12
一加 Ace 5 Pro
一加 Ace 5
一加 Ace 5（至尊版）
一加 Ace 5（竞速版）
一加 Turbo 6
一加 Turbo 6V
一加平板 2 Pro
一加平板 2
真我
真我 GT5 Pro
真我 GT7
真我 GT7（阿斯顿马丁 F1 限量版）
真我 Neo7
真我 Neo7（不良人限定版）
真我 Neo7 Turbo
真我 Neo7 SE
真我 15 Pro
真我 15
真我 15T
2026 年 12 月
OPPO
OPPO Find X6 Pro
OPPO Find X6
OPPO Reno13 Pro
OPPO Reno13
OPPO K13 Turbo Pro
OPPO K13 Turbo
OPPO K12s
OPPO Pad Air5
OPPO Pad Air5（柔光版）
OPPO Pad 3 Pro
OPPO Pad 3
一加
一加 11
一加 11（木星岩定制版）
一加 Ace 3 Pro
一加 Ace 3
一加 Ace 3（原神刻晴定制机）
一加 Ace 3V
一加 Turbo 6X Pro
一加 Turbo 6X
一加平板 Pro
一加平板
真我
真我 GT6
真我 GT Neo6
真我 GT Neo6 SE
真我 Neo7x
真我 14 Pro+
真我 14 Pro
真我 14
真我 V70s
真我 V70
2027 年第一季度
OPPO
OPPO Find N2
OPPO Find N2 Flip