坐无后视镜的特斯拉 Cybercab 心里发慌？未来乘客行程中可随时查看侧、后摄像头画面

IT之家 10 月 14 日消息，乘坐特斯拉无人驾驶出租车 Cybercab 的乘客很快将能在行程中的任意时刻查看车辆侧方与后方画面。特斯拉爱好者丹 · 伯克兰（Dan Burkland）在乘坐这款专为自动驾驶打造的机器人出租车之后，于 X 平台称赞了 Cybercab 的软件体验，并提议特斯拉允许乘客“按需调取车尾与后视镜摄像头画面”，他补充说，“这个功能尤其能提升乘坐安全感。”

特斯拉 UI 软件工程师埃文（Evan）简单回复称：“正在开发中。”他并未说明该功能的上线时间。

Cybercab 没有外后视镜，也没有车内后视镜，所以乘客在乘车途中无法看到车辆后方与两侧环境。特斯拉的机器人出租车系统依靠 8 颗外置摄像头采集视频，但乘客目前无法查看这些画面。

现阶段，摄像头画面只会在抵达目的地时才显示。屏幕会弹出“请安全下车”提示，并并排展示左侧补盲摄像头、车尾摄像头与右侧补盲摄像头的画面，方便乘客在开门下车前观察车流、骑行者或行人。该界面还会提醒乘客带走随身物品。

但乘客在行驶途中无法主动调出这些画面。这项即将推出的功能，将支持乘客随时调取同样的摄像头画面，有助于初次乘坐的用户适应这款没有驾驶员、方向盘、刹车踏板以及传统后视镜的车辆。

按需调取摄像头画面功能，可能正是 Cybercab 首席工程师埃里克 · 厄利（Eric Earley）此前在 X Takeover 活动上透露的“非常亮眼的升级项目”之一，同期还有即将更新的座椅。自从上个月奥斯汀开启公众试乘之后，特斯拉也一直在向 Cybercab 乘客调研新增座舱功能的意见。

随着车队规模持续扩大，特斯拉正在持续优化座舱体验。奥斯汀目前已经部署超过 300 台 Cybercab，达拉斯将是下一个开放该自动驾驶出租车服务的城市。

IT之家注意到，Cybercab 完全取消后视镜的设计，也已经引起监管机构关注。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）针对 Cybercab 合规性向特斯拉提出 21 项待答复问题，其中就包括车辆是否配备内外后视镜（答案是没有），以及后视摄像头如何满足联邦标准。特斯拉近期获批延长 30 天时间，用于回应 NHTSA 针对 Cybercab 的调查。