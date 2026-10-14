消息称具身智能独角兽公司智元启动新一轮融资，估值约 500 亿元

IT之家 10 月 14 日消息，据财经杂志 10 月 13 日报道，具身智能独角兽公司智元创新近期启动了新一轮融资，融资额约 10 亿元 —15 亿元，本轮融资已接近收尾，最新估值约 500 亿元。

报道提到，根据港交所的相关要求，上市申请公司如果在递表后、上市前完成新融资，除非获得特殊豁免，上市申请公司需要等到融资完成后满 120 日，才可挂牌交易。投资人称，新一轮融资意味着智元在今年内无法完成 IPO（首次公开募股）。

智元是一家以具身智能为核心技术方向的通用 AI 机器人公司，于 2023 年成立。9 月 24 日，智元第 2 万台具身智能机器人宣布下线，刷新全球量产纪录。

根据 Counterpoint Research 发布的人形机器人研究报告，2026 年上半年全球人形机器人出货量突破 2.2 万台，同比增长近 300%，保持强劲增长势头。

出货量方面，智元 AGIBOT 以 9,700 台的出货量位居全球第一，市场份额超 43%，随后依次是宇树机器人（Unitree）、银河通用机器人（Galbot）、优必选（UBTECH）和乐聚机器人（Leju Robotics），前五名厂商均为中国厂商，合计占据总出货量的 86%。