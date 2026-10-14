SEMI 预测：半导体市场规模 2035 年有望达 2~3 万亿美元

IT之家 10 月 14 日消息，据韩媒 THE ELEC 报道，SEMI（国际半导体产业协会）总裁兼首席执行官 Ajit Manocha 在当地时间昨日于美国旧金山开幕的 SEMICON West 2026 展览会上发表了演讲。

Ajit Manocha 在 2017 年上任伊始曾预测半导体市场规模有望在 2030 年达到 1 万亿美元，当时这一观点鲜有人认同。而实际情况是，2026 年仅用时 8 个月就跨越了这一重大关口，增长速度远超早期预期。

Ajit Manocha 进一步大胆预测，半导体市场规模在 2035 年有望达 2~3 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 13.41 ~ 20.12 万亿元人民币），“达到 5,000 亿美元用了 50 年、达到 1 万亿美元仅用时 5 年，未来五年一切皆有可能”。

▲ SEMI 庆祝 1 万亿美元现场

这位 SEMI 掌舵人指出，新晶圆厂投资和数据中心扩建是推动半导体市场增长的两大因素：划于 2029 年前投产的晶圆厂共有 102 家，其中 82 家已进入建设阶段。目前有 479 个数据中心正在运行，另有 77 个正在规划中。

此外，随着晶圆厂的扩建，不仅对设备的需求会增加，对材料和封装的需求也将随之增长。

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