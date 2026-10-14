大众集团 CEO 奥博穆：欧洲主流汽车制造业正面临巨大压力

IT之家 10 月 14 日消息，据路透社报道，当地时间 13 日，大众汽车集团 CEO 奥博穆坦言，中国车企的竞争和市场变化给欧洲主流汽车制造业带来“巨大压力”，欧洲应采取更灵活的监管政策，并出台激励措施扶持本土汽车制造业。

奥博穆在巴黎车展同期举行的一场活动上指出，大众集团、Stellantis 和雷诺的产量合计占欧洲汽车总产量的 60% 以上。三家车企既要控制成本，又要推出价格亲民的电动汽车，经营压力不断加大。“我们不能只靠出口利润维持未来的发展。我们在欧洲的业务必须能够盈利，具备抵御风险的能力和竞争力。”

奥博穆推动的集团史上最大规模重组计划遭到工会反对。该计划涉及裁减数万个岗位，并可能关闭部分工厂。他强调：“我们必须守住欧洲的工业基础。”

随着燃油价格上涨、低价车型不断增多，欧洲消费者对电车的需求加快增长。据IT之家了解，大众、Stellantis 和雷诺都在本届巴黎车展上展出了新款纯电车型。

中国汽车品牌的参展数量同样创下新高。面对国内市场增长放缓，中国车企希望进一步开拓欧洲市场，也加剧了欧洲汽车制造商对低价进口汽车冲击的担忧。

三家车企的业务都高度依赖主流汽车市场，该市场虽然销量大，利润率却普遍较低。奥博穆指出，这种商业模式在欧洲承受着巨大压力。

他再次呼吁，欧洲政策制定者调整监管政策，给予汽车制造商更多灵活性，并出台激励措施支持本土生产。