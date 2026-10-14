雷神 ZERO Air 15 双十一开启优惠：1.54kg 轻量机身搭载 RTX 5060，支持 160W 性能释放

IT之家 10 月 14 日消息，双十一大促已经开启，笔记本市场也迎来集中优惠。

对于不少用户来说，如今一台电脑的使用场景已经不再局限于单纯游戏，日常办公、内容创作、影音娱乐等需求也越来越常见。因此，在选择游戏本时，除了关注处理器和显卡性能，机身重量、屏幕体验以及移动便携性也成为不少消费者考虑的因素。

此前在 CES 2026 上，雷神推出了全新的 LightGaming 轻型游戏本产品 —— 雷神 ZERO Air 15。该产品主打在轻量化机身中实现较高性能释放，官方数据显示，其整机重量约 1.54kg，厚度薄至 15.9mm，同时支持最高 160W 性能输出。双十一期间，雷神 ZERO Air 15 国补后售价为 12449 元。

在设计方面，雷神 ZERO Air 15 采用轻量化机身方案。机身外壳选用航空级镁合金材质，并通过结构优化降低整机重量，同时提升机身强度。此外，该机还采用定制轻量化主板，并对内部散热结构进行调整，通过 VC 架构散热方案进一步优化空间利用。

外观方面，机器表面采用准分子 UV 肤感漆工艺，通过多道工序处理后呈现哑光质感，同时具备一定抗指纹能力。对于需要经常携带电脑外出的用户来说，1.54kg 的重量相比传统游戏本更方便放入背包，减少移动负担。

性能方面，雷神 ZERO Air 15 搭载第三代英特尔酷睿 Ultra 7 356H 处理器，采用 16 核 16 线程设计，最高睿频可达 4.7GHz，并内置 NPU，可支持 AI 相关应用。

显卡方面，该机配备 NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU，基于 Blackwell 架构打造，拥有 8GB GDDR7 显存，支持 115W 满功耗释放，提供 3328 个 CUDA 核心以及 572TOPS AI 算力，同时支持 DLSS 5 和 Max-Q 技术。

雷神 ZERO Air 15 搭载 Aero 真空腔散热系统，通过 VC 真空腔均热板、定制风扇以及相变硅脂等组件优化散热效率。官方数据显示，该机 CPU+GPU 双平台最高可实现 160W 性能释放，轻松满足游戏以及部分创作场景需求。

屏幕方面，雷神 ZERO Air 15 配备 15.3 英寸 OLED 屏幕，分辨率为 2560×1600，刷新率达到 165Hz，并支持 100% DCI-P3 色域、10bit 色深以及 HDR 显示，经过出厂校色。

存储配置方面，机器搭载 32GB DDR5 内存和 1TB SSD，同时提供双 SO-DIMM 内存插槽以及双 M.2 硬盘位，方便用户后续升级。显示模式方面，设备支持独显直连、混合输出以及核显输出三种模式切换，可以根据游戏性能需求和日常续航需求进行调整。

其他配置方面，雷神 ZERO Air 15 配备全尺寸 RGB 背光键盘、独立数字小键盘以及类玻璃触控板，同时搭载带物理遮挡开关的摄像头，提升隐私保护能力。接口方面提供 RJ45 网口、USB-A、USB-C 等接口，并搭配 250W 轻量化 SiC 电源适配器，方便日常携带。

双十一期间，雷神 ZERO Air 15 国补后售价为 12449 元，并提供雷神休闲背包、加速器季卡以及 Microsoft 365 个人版三个月订阅等购机权益。

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