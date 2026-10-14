R 星联合创始人丹 · 豪瑟：《GTA 3》经典封面因“9·11”事件仓促诞生

IT之家 10 月 14 日消息，2020 年离开 R 星的联合创始人丹 · 豪瑟近日接受 IGN 专访，回顾了“9·11”事件后《GTA 3》封面的修改过程。

《GTA 3》那张经典封面，竟然是在临近发售时赶制出来的。此后，《侠盗猎车手》系列历代作品都沿用了相同的设计风格，就连最新的《GTA 6》也不例外。“说来有趣，后来成为系列标志的封面，斯蒂芬 · 布利斯只花了大约两个晚上就画好了。原版封面上有燃烧的建筑，在‘9·11’事件后推出，很可能会让人觉得不合适。要不是刚发生了‘9·11’事件，原来的封面其实完全可以用。所以，后来成为经典的碎片式、方格拼贴设计，恰恰是因为‘9·11’事件才诞生的。”

《GTA 3》的故事发生在虚构的自由城，带有对纽约的讽刺意味。“9·11”事件发生在纽约，此后数月乃至数年，公众对展示建筑破坏和人员死亡的画面都十分敏感。

豪瑟解释道：“有些内容平时放在游戏里没什么问题，但‘9·11’事件刚刚发生时，就不太合适了。我们只好把那些内容删掉，整个团队一起动手，还修改了几句对白，迅速检查了一遍游戏内容，觉得应该没问题了。游戏随后在 2001 年 10 月发售，销量一直稳步增长，从 2001 年圣诞节到 2002 年初，始终没有停下来。并不是哪一周突然卖得特别好，而是每周都能持续卖出去。”

这一封面同《GTA 3》当年开创性的开放世界玩法一样，成为了系列的经典标志。IT之家从报道中获悉，豪瑟回忆道：“GTA 已经融入大众文化。比如你会在 YouTube 视频里看到游戏的界面元素，也会看到有人使用 GTA 的标志。去任何大型旅游度假区，几乎都能买到模仿 GTA 封面设计的 T 恤。大约 10 年前，这种现象就开始慢慢出现了。”