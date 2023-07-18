Steam 一周游戏销量排行：《博德之门 3》领衔，《GTA 5》登顶国区榜

IT之家 7 月 18 日消息，Valve 今日公开了本周的 Steam 周销榜（7 月 11 日至 7 月 18 日）。

在本轮全球榜单中，依然是 Steam Deck 游戏掌机卖得最好。排除掉该掌机后，则是著名 RPG 游戏续作《博德之门 3》领衔。

“像素版战地”《BattleBit Remastered》在本周掉到第二位，《潜水员戴夫》6 月 28 日上线后排行第三，常青树《GTA 5》这次排在第六位。

下面是本周 Steam 全球周销榜 Top 10 完整榜单（IT之家已剔除免费游戏）：

1、 Steam Deck 2、《博德之门 3》 3、《Battle Bit Remastered》 4、《潜水员戴夫》 5、《使命召唤：现代战争 II 2022》 6、《铁血联盟 3》 7、《GTA 5》 8、《艾尔登法环》 9、《RUST》 10、《荒野大镖客 2》

如果只看中国区的话，榜单第一则是《GTA5：豪华版》，第五还是《GTA5》（普通版），国区前十名为：

▲ 图源 Steam 官网截图

1、《GTA 5：豪华版》 2、《博德之门 3》 3、《使命召唤：现代战争 II 2022》 4、《潜水员戴夫》 5、《GTA 5》 6、《双人成行》 7、《Wallpaper Engine》 8、《文明 6》 9、《雀魂麻将》 10、《NBA 2K23》

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