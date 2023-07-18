Steam 一周游戏销量排行：《博德之门 3》领衔，《GTA 5》登顶国区榜

IT之家 7 月 18 日消息，Valve 今日公开了本周的 Steam 周销榜（7 月 11 日至 7 月 18 日）。
在本轮全球榜单中，依然是 Steam Deck 游戏掌机卖得最好。排除掉该掌机后，则是著名 RPG 游戏续作《博德之门 3》领衔。
“像素版战地”《BattleBit Remastered》在本周掉到第二位，《潜水员戴夫》6 月 28 日上线后排行第三，常青树《GTA 5》这次排在第六位。
下面是本周 Steam 全球周销榜 Top 10 完整榜单（IT之家已剔除免费游戏）：
1、 Steam Deck
2、《博德之门 3》
3、《Battle Bit Remastered》
4、《潜水员戴夫》
5、《使命召唤：现代战争 II 2022》
6、《铁血联盟 3》
7、《GTA 5》
8、《艾尔登法环》
9、《RUST》
10、《荒野大镖客 2》
如果只看中国区的话，榜单第一则是《GTA5：豪华版》，第五还是《GTA5》（普通版），国区前十名为：
1、《GTA 5：豪华版》
2、《博德之门 3》
3、《使命召唤：现代战争 II 2022》
4、《潜水员戴夫》
5、《GTA 5》
6、《双人成行》
7、《Wallpaper Engine》
8、《文明 6》
9、《雀魂麻将》
10、《NBA 2K23》
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