索尼 ECM-AX10 手机空间音频麦克风开售，1499 元

IT之家 10 月 14 日消息，索尼 ECM-AX10 手机空间音频麦克风现已在京东开售，定价 1499 元。新品采用 Type-C 接口与手机连接，可带来真实的空间音频采集与编辑功能。

据介绍，这款产品采用 24g 轻量化设计，尺寸与手机相匹配，可为视频注入真实临场感。内置 6 轴运动传感器，可感应麦克风状态并自动调节横屏 / 竖屏模式。

同时，这款产品搭载四颗全指向性麦克风拾音头，均匀捕捉从低频到高频的细节，并以 3D 声像定位编码出清晰音频。拥有专业调音参数，号称“开箱即是好声音”。

此外，这款产品带有防风罩、冷靴麦克风支架、Type-C 延长线、垫片等配件，机身带有实体按键，可快速切换空间模式、立体声模式等。兼容配套 App“Spatial Audio and Video Tool”，让用户随时随地拍摄、剪辑沉浸式声景。

IT之家附该产品详细参数如下：

目前该产品已在京东开售，定价 1499 元。

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