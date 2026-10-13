世嘉《索尼克赛车：交叉世界》Steam 永降：国区 298 元起 → 198 元起

IT之家 10 月 13 日消息，世嘉旗下《索尼克赛车：交叉世界》现已在 Steam 开启永久降价，以国区为例，标准版原价 298 元，现价 198 元；而豪华版原价 378 元，现价 268 元。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/2486820/_/）。

公开信息显示，本作于 2025 年 9 月 26 日在 Steam 商店发售，目前游戏好评率为 93%“特别好评”，本作主打“跨越不同世界”的多元竞速体验，首发包含 23 位索尼克系列经典角色，同时初音未来、《女神异闻录 5》的 JOKER、《如龙》的春日一番，以及《我的世界》、《海绵宝宝》、《吃豆人》等知名 IP 角色均作为车手跨界入局。

本作最具代表性的是“旅行环”系统。在 24 条主赛道与 15 个交叉世界中，赛道场景会随着比赛进行发生动态变化。当玩家跑入第二圈并穿过旅行环时，赛车会瞬间穿越至异次元，在陆地、海洋与天空中展开充满变数的追逐战。

同时，游戏内置了高自由度的“配件”系统，玩家可以使用 70 多种零件自定义赛车的属性（速度、加速、驾驶、力量、冲刺）及外观，能够打造适合自己的性能流派，享受金属超次元狂欢。

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