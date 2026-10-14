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AOC 推出 Mini LED 显示器 AGP277QKM：27" QHD 425Hz，峰值亮度 1200nits

2026/10/14 15:22:20 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 10 月 14 日消息，AOC 昨日在其官网上线了电竞显示器爱攻 AGON 擎天 2K MiniLED AGP277QKM。

这一型号采用 27" QHD 425Hz Fast IPS LCD 面板，结合 QD 量子点技术与 1,152 分区 Mini LED 背光，获得 VESA DisplayHDR 1000 认证

AGP277QKM 拥有 450nits 的 SDR 亮度、700nits 的 HDR 亮度、1200nits 的 HDR 峰值亮度，静态对比度 1300:1；MPRT 响应时间 0.3ms、GtG 响应时间低至 0.5ms；色域覆盖 100% sRGB / 98% DCI-P3，sRGB 下色偏（平均值）ΔE＜1。

其提供 2 个 HDMI 2.1 (FRL6)、1 个 DisplayPort 2.1 (UHBR13.5)、1 个 3.5mm 音频输出插孔；集成 USB Hub，提供 3 个 USB 5Gbps 下行；无扬声器；标配 4 向可调人体工学支架，兼容 100×100 (mm) VESA 壁挂规范；配备 Light FX 音乐律动炫彩氛围灯、伸缩式耳机挂钩。

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关键词：显示器AOC

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